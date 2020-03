A fuvarozóknak köszönhetően nem áll meg az élet - így vigyáznak ránk és magukra ők

Kulcskérdés, hogy a legszükségesebb áruk szállítása zavartalan legyen Európa-szerte. A nemzetközi közlekedési árufolyosók cikkünk írásakor nyitva vannak: a gépkocsivezetők, akik a járvány idején a hétköznapok hőseivé „léptek elő”, indulhatnak útjaikra.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

Az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából, Iránból, Izraelből érkező, COVID-19 fertőzés gyanúját nem mutató, tünetmentes gépkocsivezetők az országba történő belépés után az áru lerakodását elvégezhetik. Ezt követően kötelesek a lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön megkezdeni a hatósági házi karantént, a járványügyi megfigyelést, amely legfeljebb 14 napig tart.

Fontos, hogy ennek letelte előtt is vállalhat újabb fuvarfeladatot, de kizárólag abban az esetben, ha a biztonságos vezetésre képes állapotban lévőnek tartja magát, nem tapasztalja a betegség tüneteit, és ezt a munkáltatója is így ítéli meg. A lakó- illetve tartózkodási helyét akkor hagyhatja el és kezdheti meg a munkavégzést, ha erről a karanténra vonatkozó határozatot hozó járási hivatal értesíti.

Oroszlányban is hatósági házi karanténba helyeztek egy férfit új koronavírus-gyanúval. Úgy tudjuk, az illető kamionsofőrként dolgozik és Spanyolországból – Olaszországon keresztül – érkezett haza, így esetében is kötelező jelleggel vezették be a korlátozást. A férfi kéthetes járványügyi megfigyelését a rendőrség ellenőrzi. Ez is egy elővigyázatossági intézkedés, amely a város esetében egyelőre az első.

A frontvonalban

– A frontvonalban vagyunk, hiszen az árufuvarozás az ellátási lánc fontos része. A cégünk a többi között orvosi berendezéseket, egészségügyi műszereket is szállít. Minden gépkocsivezetőnek és a fuvarozást végző vállalkozás tulajdonosainak, az ott dolgozóknak köszönhető, hogy a mai napig a szükségletek a boltokba kerülnek, hogy egyáltalán még ma is minden országban megoldott a gyógyszer- és élelmiszerellátás. Felelősségteljesen gondolkodó vállalkozásként hónapok óta hozunk döntéseket – mondta Honosiné Máhr Ágnes, a tatabányai Ho-Máhr Trans Kft. ügyvezető igazgatója.

– Nem vállalunk lezárt országokba fuvarfeladatot, fontosnak tartjuk gépkocsivezetőink biztonsága érdekében folyamatosan fertőtleníteni a járműveket. Védőfelszereléssel látjuk el őket, a használatukra, valamint a higiéniai követelmények betartására szigorú utasítást adtunk ki, ezek betartását ellenőrizzük. Vészforgatókönyvekkel is rendelkezünk. Ennyit tehetünk. Bízom benne, hogy mindenki hasonlóan gondolkodik – tette hozzá.

Alkalmazkodnak a változó helyzethez, figyelik a híreket

Folyamatosan figyeli az aktuális előírásokat és rendelkezéseket a nemzetközi szállítmányozással foglalkozó Transintertop Kft. tulajdonosa, Selmeczi Attila. Azokba az országokban, ahol elrendelték a tilalmat – mint Olaszország, vagy Franciaország – nem indítanak kamiont. A többi országba egyelőre zavartalan az áruszállítás. Egyes országokba, mint például Ausztria csak úgy mehetnek be a kamionok, hogy nem állnak meg az országban, csak áthaladnak rajta.

Tankolni is csak pár kijelölt töltőállomáson tudnak. Az árurakodás alatt sem száll ki a sofőr a járműből, nem érintkezik az adott ország lakosaival, ezzel is csökkentve a fertőzésveszélyt. A külföldről hazatérőknek nem kell karanténba menniük, de kérjük őket, hogy ha betegnek érzik magukat azt azonnal jelezzék nekünk – mondta a tulajdonos, aki hozzátette, ha egy dolgozójuk nem vállalja az utat szabadságot vehet ki.

– A gépkocsivezetőket személyes felszereléssel láttuk el (maszk, gumikesztyű, fertőtlenítő folyadék) és a telephelyre érkezéskor mindenkinél lázat mérünk. A helyzet napról napra változik, ennek megfelelően korlátozzuk a fertőzés veszélyes területekre történő áruszállítást. A 60 év feletti kollégákat igyekszünk biztonságosabbnak látszó irányokba indítani, illetve lehetőségük van ideiglenesen otthon maradni – tette hozzá a vezető.