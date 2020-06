A tatabányai autókereskedő szerint felpörög a használtautó-piac

Májusban a DataHouse adatai szerint 8907 import használt személyautó került a hazai forgalomba, ami az előző hónaphoz képest ugyan 17 százalékos növekedés, de a tavaly májusihoz képest 39 százalékos elmaradást mutat. Eközben az újautó-piacon mindössze 6472 személygépkocsit adtak el, ami több mint 54 százalékos visszaesés a tavaly májusi 14 213 értékesített autóhoz viszonyítva. Szakértők szerint az autóvásárlások egy része a koronavírus okozta válság hatására időszakosan a használt autók felé rendeződik át.

A vásárlók egy része óvatosabban nyúl a megtakarításaihoz, és új helyett inkább néhány éves autó vásárlásával csökkenti kiadásait. Előrejelzések szerint a tavalyi értékekkel szembeni elmaradás a használtautó-behozatalban fokozatosan csökkenni fog. Amennyiben a vírusnak ősszel nem lesz újabb, a gazdasági életet ismét bénító hulláma, éves szinten 125 ezer használt autó importjára számíthatnak 2020-ban, ami 20 százalékkal marad el a 2019-ben tapasztalt 156 ezres értéktől.

Az általunk megkérdezett tatabányai használt­autó-kereskedő ugyanakkor nem tapasztalt markáns visszaesést az elmúlt hónapokban.

– A rendkívüli jogrend kihirdetése utáni egy-két hétben nemigen tértek be hozzánk, ugyanakkor április elejétől lényegében a korábbi forgalmat tapasztaltuk – fogalmazott Bereczki Gábor. Mint mondta, a piacon belül ugyanakkor átrendeződés várható.

– A járványhelyzet és az új, üzemanyagokkal kapcsolatos követelmények, valamint a forint/euró árfolyam változása miatt egyre inkább a munkára alkalmas teherjárművek, valamint az olcsóbb árfekvésű személyautók felé tolódik el a piac, csakúgy, mint bő tíz esztendeje, a legutóbbi gazdasági válság kitörésekor – magyarázta. Hozzátette: sokan meggondolják magukat azok közül, akik új négykerekűt szerettek volna vásárolni, és inkább a használtautó-kereskedések felé veszik az irányt.

Megtorpanás Európa-szerte

Ami az európai helyzetképet illeti, a válság lefutásának forgatókönyveitől függetlenül a fiatal használt autók értéke várhatóan általánosságban nem csökken, bár országonként eltérő lehet az árak alakulása. Az Egyesült Királyságban akár már az év végére helyreállhat a rend, és várhatóan Németországban is gyorsan rendeződik a gazdaság. Ugyan a franciák, az olaszok és a spanyolok az előrejelzések szerint nehezebben lábalhatnak ki a krízisből, a használtautó-piacot náluk is kevésbé érinti majd a recesszió, és az esetükben is legfeljebb öt százalék körüli, átmeneti értékcsökkenéssel lehet számolni, állapítja meg elemzésében az Euro Tax nemzetközi használtautó-értékelő hálózat.