A Suzuki Swift lett a világ egyik legjobb városi autója

A 2018-as Világ Év Autója verseny első három helyezettje között szerepel a Swift a városi autó kategóriában.

A World Car Awards (WCA) egy az autómodelleket értékelő elismerés, amely a „World Car of the Year” díjról vált ismertté. A kitüntetésért zajló verseny végén kategóriánként 24 ország 82 befolyásos szakújságírójának szavazatai alapján ítélik oda a díjakat. A világ legjobb városi autóinak megmérettetésében azok a személygépkocsik vehetnek részt, amelyeknek hossza 1 és 4 méter közé esik, ezenkívül letisztultak, környezetbarátok, biztonságosak, csendesek és sokoldalúak. További előírás, hogy az autók városi környezetben és gyorsforgalmi utakon is megállják a helyüket.

A világ legjobb városi autóinak kategóriáját a múlt évben vezették be, és az Ignis rögtön bekerült a 2017 legjobb három autója közé. A Suzuki az egyetlen olyan autógyártó, amely két egymást követő évben is meg tudta szerezni az első három hely valamelyikét.