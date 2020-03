A Suzuki és a Grundfos is korlátozásokat vezetett be a koronavírus miatt

Komárom-Esztergom megye több nagyvállalatánál is szigorították a szabályokat, amelyekkel az elsődleges cél a koronavírus további terjedésének megfékezése.

Ahogyan országszerte, úgy megyénkben is egyre több információ lát napvilágot arról, milyen intézkedéseket tesznek, mire kényszerülnek a gazdaság meghatározó szereplői a koronavírus világhódító terjeszkedése miatt.

A japán anyavállalat intézkedéseivel összhangban az esztergomi Magyar Suzuki Zrt. a munkavállalók védelme és a folyamatos termelés biztosítása érdekében törölt minden külföldi üzleti utat, illetve olyan találkozót, amelyben más országból érkező partner is érintett lenne. Megtudtuk azt is, hogy az üzleti partnerek csak akkor léphetnek be a gyár területére, ha a látogatást megelőző két hét során nem jártak más országban. Erről az érkezőknek nyilatkozatot is kell tenniük.

A 3200 dolgozót foglalkoztató autógyár területén eddig is lehetőséget biztosítottak kézfertőtlenítésre. Most a megszokott pontokon kívül számos további helyen is elérhetővé tették az antibakteriális kézfertőtlenítést. Külön felhívják a figyelmet a gyakori kézmosás fontosságára. Természetesen folyamatosan figyelik a helyzetre vonatkozó információkat és szükség esetén minden további indokolt intézkedést megtesznek.

A dán tulajdonú Grundfos cégcsoport magyarországi vezetősége folyamatosan foglalkozik a koronavírus elterjedésének megelőzésével, valamint a felkészüléssel az esetleges fertőzések megjelenése esetére, a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. tatabányai és székesfehérvári telephelyén. Ennek érdekében folyamatos tájékoztatást nyújtanak. A megelőzés érdekében február eleje óta a takarítószolgálat a nedves törléshez használt általános tisztítószert klórtartalmú fertőtlenítőszerre cserélte. Ezen kívül további kézfertőtlenítőket helyeztek ki az orvosi szolgálattal egyeztetett helyekre.

Szigorodott a látogatók, külsős munkavállalók és kamionsofőrök beléptetése, regisztrációja is. A magas kockázatú országokból érkezők nem léphetnek a gyárak területére. Amennyiben egy munkavállaló vagy családtagja magas kockázatú országban járt, az irodai kollégák esetében otthoni munkavégzést, a gyártósoriaknál pedig igazolt távollétet rendelnek el a visszaérkezéstől számított 14. napig. A munkatársak nem vesznek részt külföldi, illetve hazai nagy létszámú rendezvényeken, konferenciákon, egyéb eseményeken. Az üzleti utak számát minimálisra csökkentették, helyette a virtuális míting lehetőségeket használják.

