A napraforgó a méztermelők utolsó esélye

Ahogy arról már a korábbiakban beszámoltunk télen sok méh elpusztult, így nem volt túl sikeres a beporzás. A károkat követően a repcére meglehetősen gyér egyedszámú állomány „ment ki” nektárt gyűjteni. A méztermést a szárazság is befolyásolta. Csak a nedvesebb területekről sikerült elfogadható mennyiséget begyűjteniük a szorgos fullánkosoknak. Az akác virágzása – némileg szokatlan módon – húsz napig elhúzódott, de az esős időjárás miatt a méhek legfeljebb egy-két napot tudtak „dolgozni” az akácosokban.

Szűkebb hazánkban, nincs számottevő, nektárgyűjtésre alkalmas „hárslegelő”. Így ebből a méztípusból szintén kevéske termett. A mézontófű jó hozamokkal kecsegtetett a környéken. Ám ezeken a területeken túl sok méhész gyűlt össze, a méhcsaládok hordása a túlterheltség miatt gyorsan visszaesett.

Hogy mi várható az utolsó nagy mézelő kultúrában, a napraforgóban, Simonné Venter Évát, a megyei Turul Méhész Egyesület vezetőjétől, a környei Simon Méhészet társtulajdonosát kérdeztük.

– A szotyola virágzásával befejeződik a nektárgyűjtő szezon. Ez lehet a méhészek mentőöve – mondta Éva asszony. – Már el is kezdett virágozni a napraforgó, mi Fejér megyébe vándoroltunk, mivel ennél a növénynél is nagy a méhsűrűség. Ezért érdemesebb kevésbé túlterhelt táblákat keresni.

A meteorológia az elmúlt hét végén lehűlést prognosztizált. A napraforgó nektárképződéséhez ellenben a kánikula az ideális. Viszont, hogy ki ne égjen a növény, ahhoz jól jött az eső.

– A méhészeknek a termelőktől engedélyt kell kérniük, hogy a virágzó tábla szélére kaptárokat telepíthessen.

– Folyamatos kapcsolatot érdemes tartani a gazdákkal, hogy a méhészekkel egyeztetve végezzék az aktuális növényvédelmi teendőket. Közös érdekünk, hogy a növények beporzódjanak. A mostanában használt készítmények elvileg nem hatnak a méhekre, de alkalmazásuk megváltoztathatja az illatukat. Előfordulhat, hogy emiatt a többiek nem engedik be a szer érte egyedeket a kaptárba, mert idegennek vélik. A gombaölők alkalmazása pedig részleges, időleges „bénulást” okozhat, amelyet kihever a rovar a tányérokon gubbasztva, ám egy zápor „végezhet” velük.– tette hozzá a szakember.

Egymásra vannak utalva

A méhek egyértelműen hasznára vannak a növénytermesztőknek, mivel beporzásukkal akár harminc százalékkal is megnövelhetik a hozamokat. De a méhészek is jól járnak, méheik nektárt gyűjthetnek. Az egymásrautaltság okán, a gazdák méhkímélő kemikáliák alkalmazásával óvhatják e rovarokat, illetve azzal is, ha a védekezéseket az esti órákra teszik, amikor a méhek már a kaptárban „pihennek”. Már virágzik a szotyola, amikor is a méhészek gyakran tapasztalják a méhcsaládok gyengülését, pusztulását. A méhelhullási esetek hatékony és szakszerű kivizsgálása érdekében az Agrárminisztérium kéri, hogy a méhészek haladéktalanul jelentsék az ilyen eseteket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal zöld számán:

06-80/263-244.