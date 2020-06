A Magyar Suzuki a sikerek évéről számolt be

A Magyar Suzuki online sajtótájékoztatón jelentette be a 2019-es üzleti eredményeit. Az évet 2,4 milliárd eurós nettó árbevétellel zárta. Világszerte összesen 185.002 Esztergomban gyártott személygépkocsi talált gazdára.

A Magyar Suzuki 2019-ben 194.447 járművet adott el 123 országban, ezzel 13,13 százalékkal növelte értékesítéseit 2018-hoz képest, mondta Josinobu Abe vezérigazgató. A vállalat tavaly 16,12 százalékos részesedéssel vezette a hazai autópiacot, ezzel negyedik éve uralva a hazai újautó-eladásokat. A belföldi értékesítéséből származó nettó árbevétel 343,3 millió euró volt, ez 23 százalékos növekedést jelent. Az exportértékesítésből származó nettó árbevétel, a több mint 2 milliárd euró is 23,5 százalékkal magasabb 2018-hoz viszonyítva.

A magyarok legkedveltebb újautó-modellje ismét a Vitara volt, 12.106 darabot regisztráltak. A közönségkedvenc szériából elkészült a félmilliomodik, majd a vállalat megkezdte a hibrid járművek sorozatgyártását is. Ebben az évben kizárólag hibrid meghajtású Vitara és SX4 S-CROSS készül Esztergomban az uniós piac számára. Innovatív vállalatként 2019-ben is sikeresen folytatta a számos Ipar 4.0-s fejlesztési elemet tartalmazó projektjének megvalósítását. Díjat nyert a Magyar Suzuki a 2019-es Japán – Közép-Kelet-Európa befektetési csúcstalálkozón, a legjobb közép-kelet-európai autóipari befektetők kategóriájában.

Az Év Honlapja 2019 díjazottjai között Minőségi Díjat kapott a MySuzuki.hu weboldal. 140 ezer autószerető szakember, köztük 8 ezer magyar olvasó szavazatai alapján a Vitara lett a legnépszerűbb Crossover az Ön Autója / Best Cars 2019 díjon, az Autó Magazin és a Vezess! éves közvélemény-kutatásán. – A Magyar Suzuki 2019-es sikerei most is, ahogyan mindig, munkatársainkkal, partnereinkkel, beszállítóinkkal, valamint a belföldi és külföldi márkakereskedői hálózatunkkal elért közös sikerek, hiszen együtt dolgozunk, fejlesztünk és fejlődünk minden nap – kommentálta az eredményeket dr. Fejesné Gyurján Ildikó, HR-ért, pénzügyekért és az informatikáért felelős operatív igazgató.

További részletek a 24 Óra június 25-i számában.