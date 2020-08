A Grundfos tatabányai gyárában korszerű körülmények között fejlődhetnek a fiatalok

A Grundfos 2015-ben kapcsolódott be a duális képzésbe, amelynek eredményeként ma 15 oktatási intézménnyel szoros együttműködésben fogad tanulókat.

Egy nagyvállalat nem egy különálló sziget. Ezt gondolja a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. Szerepet vállal abban, hogy a vállalatnak otthont adó környezetet és a társadalom mindennapjait jobbá tegye. A kulcsot ehhez a fiatalok, a feltörekvő új generáció jelenti.

A Grundfos évek óta támogatja az oktatás szemléletformáló szerepének fejlesztését – a többi között óvodásoknak szóló környezettudatosság-fejlesztő programjaival –, e mellett példaértékű lépéseket tesz az irányban, hogy minél korszerűbbé és gyakorlatorientáltabbá tegye a vállalat számára kiemelt fontosságú szakképzéseket.

A Grundfos 2015-ben kapcsolódott be a duális képzésbe, amelynek eredményeként ma 15 oktatási intézménnyel – ebből 6 Komárom-Esztergom megyei, 5 Fejér megyei középiskola, 4 felsőfokú intézmény –, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szoros együttműködésben fogad tanulókat. Valós ipari környezetben tölthetik összefüggő nyári és évközi szakmai gyakorlatukat.

A duális képzés remek lehetőség arra, hogy egy vállalat reagáljon a mára drasztikusan megváltozott munkaerőpiaci helyzetre. Azzal, hogy a fiatalok a gyakorlati idő alatt a vállalatra jellemző tudást sajátítanak el, illetve, hogy a gyárakban szocializálódnak, a munkaerőpiacra kilépve nagyobb eséllyel helyezkedhetnek el. Gyakori, hogy munkavállalóként is a gyakorlati helyüket választják. A Grundfos ebben is kiemelkedően teljesít: volt olyan évünk, amikor a végzés után viszontfoglalkoztatottak aránya csaknem elérte a 70 százalékot.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak benyújtott, majd elnyert nagy összegű pályázatnak köszönhetően – ez egy csaknem 170 milliós beruházás, melynek 73 százaléka tisztán állami támogatás, a fennmaradó rész pedig önerőből finanszírozott – 2018-ban egy olyan innovatív, korszerű gépekkel felszerelt tanműhelyt alakítottak ki, mely elengedhetetlen a középfokú duális képzésben részt vevő diákok gyakorlati képzéséhez. Ez hatalmas változás, hiszen a gyakorlati alapképzés eddig kizárólag üzemközi keretek között, azaz a gyárban, termelés közben zajlott oktatók és dolgozók közreműködésével.

Egy elkülönített tanműhely – amely lehetőséget biztosít az itt oktatott szakmák körének bővítésére – azért is kiemelt fontosságú, mert annak segítségével a gyár hosszú távon is fenntarthatja gyakorlati képzőhely státuszát. A Grundfos így képes lehet kiszolgálni a folyamatos tanulói létszámnövekedésből fakadó kihívásokat, valamint a tanműhely lehetőséget nyújt az oktatás színvonalának folyamatos emelésére. A tanműhely kialakításakor kiemelt fontosságú szempont volt az is, hogy a diákok korszerű eszközök alkalmazását, technológiák működését sajátíthassák el – s hogy ezzel naprakész, piacképes tudást szerezzenek.

Ami az innovációt, az innovatív gondolkodást illeti: az nemcsak a termékfejlesztések területén, hanem a szervezeti működés többi színterén, így a képzésben is kiemelt fontosságú a világ vezető szivattyúgyártójánál. Ennek köszönhető, hogy egy saját vállalati kezdeményezés eredményeként VR (Virtual Reality, vagyis virtuális valóság) cellákat is kialakítottak a cég mindkét telephelyén, a tanműhelyek közvetlen szomszédságában.

– A koronavírus-járvány idején sem engedtük el a diákok kezét – mondja Kelemen Tamásné Andrea szakképzési tréner. – A gyakorlati foglalkozásokat minden nap reggel 9 órától délután 2 óráig tartottuk, március 18-ától online. A platform az üzleti Skype volt. Boros Attila kollégámmal szigorúan ügyeltünk arra, hogy a feladathoz kapcsolódó gyakorlati fogásokat mindenképp elmondjuk, akár videón megmutassuk. A végzősök április 30-án voltak utoljára oktatáson, a tizedikesekkel májusban folytattuk az online gyakorlatot. Már lehetett velük is megoldani versenyfeladatsorokat. Június 15-e volt az utolsó tanítási nap.