A virtuális valóság piacán most egy tatabányai cég is sikereket ért el, méghozzá nem is akármilyen intenzitással. Videón a sikeres találmány.

A virtuális valóság piacán a legismertebbek a VR-szemüvegek, ám egy tatabányai cég tovább ment: találmánya nem csak az agyban, hanem az egész testben is szimulálja gép segítségével a valóságot – még ha csak egy szobában is van a használó. A területen nemrég világhódító útjára indult találmányával a tatabányai székhelyű Yaw VR is, amely virtzális foteljával robbant be a neten. A virtuális eszközökről érdemes tudni, hogy eléggé intenzívek: mivel a mozgást csak a szemünk érzékeli, testünk nem, hamar felfordulhat a gyomrunk. Vagyis ha nem adjuk fel, akkor a szemüveg által generált, utazási betegségnek nevezett állapot néhány órás gyakorlás után egy életre legyőzhető. A szemüvegek által feltárt környezet egyébként ténylegesen körbeveszi az embert, elvégre egy-egy játékot, illetve egyéb alkalmazást elindítva 360 fokos élményt élhetünk át, vagyis bármerre nézünk, ott leszünk, ahol akartunk. A három fős vezetéssel működő hazai cég otthoni felhasználásra szánt, vagyis mobilis, mutatós és persze menő mozgás-szimulátort gyárt. Négy éve vagyunk a piacon, ahol egész szép eredményeket értünk el eddig – A három fős vezetéssel működő hazai cég otthoni felhasználásra szánt, vagyis mobilis, mutatós és persze menő mozgás-szimulátort gyárt. Négy éve vagyunk a piacon, ahol egész szép eredményeket értünk el eddig – mondta a Borsnak Szigetlaki Zsolt, a vállalat ügyvezető igazgatója. A cég elhatározta: kezdetben áron alul kívánják értékesíteni a terméket, az azt megvásárlók azonban még a legyártás előtt fizetik ki. A vállalat ezáltl tőkéhez, az ügyfél pedig kedvezményes áron jut a termékhez. Az igazgató és csapata ennek értelmében 45 nap alatt kívánt összegyűjteni 100 ezer dollárt, vagyis hozzávetőlegesen 32 millió forintot. Ám meglepetésükre ez az összeg mindössze 3 perc alatt összegyűlt. –Számunkra az a cél, hogy ha mozgás szimulátorról van szó, mi jussunk az emberek eszébe először – magyarázta Szigetlaki Zsolt, hozzátéve, hozzátéve, hogy ők már akkor is jól járnak, ha egy forintot sem keresnek ezzel a kampánnyal, elvégre az igazi profitot az jelenti majd, hogy egy szép napon mindenki ismerni fogja a magyar cég nevét.