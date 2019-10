A dolgozók sikere is a Thermotechnika Kft. nagyberuházása

Nagy lökést ad a tatabányai Thermotechnika-Crown Cool Kft. további fejlődésének, hogy új csarnokban, korszerű gépekkel készülhetnek magas minőségű termékeik.

Felavatták a Thermotechnika-Crown Cool Kft. új, 2200 négyzetméteres csarnokát a Csarnok utcában október 11-én pénteken. Az új csarnokban tartott ünnepségre a siker részeseit, azaz több dolgozót is meghívtak. Schmidt Csaba, a megyeszékhely polgármestere elmondta, hogy a 38 éve Tatabányán alakult cég sikertörténete ma már több országban folytatódik. Ugyanakkor maradtak és maradnak a városban is, ahol az új csarnokban is számíthatnak az elkötelezett dolgozók tudására.

Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője így fogalmazott:

– A leghűségesebb bajtársainkat kell a legjobban megbecsülni. Ilyen Kiss János cégtulajdonos, ügyvezető igazgató és csapata: a nyolcvanas években vágtak bele a vállalkozásba, azóta sok nehéz éven vannak túl, de maradtak, fejlesztenek, erősödnek. Kiss János kiemelte, milyen fontosnak tartja, hogy családtagjai is segítik őt és a céget munkájukkal.

Varga Mihály pénzügyminiszter Tatabánya gazdaságáról szólva kiemelte, hogy jelentős, példa értékű az itteni gazdaság megújulása. Reméli, a fejlődés töretlen marad. A Nagyvállalati Beruházási Támogatás elnevezésű programról elmondta, hogy az utóbbi öt év során ennek révén mintegy 200 milliárd forint anyagi segítséghez juthattak a cégek és 4000 új munkahelyet teremtettek. A támogatottaktól elvárják a több évtizedes múltat és hogy fontos szerepük legyen az exportpiacon. Hozzátette: a feltételeknek megfelel a Thermotechnika, jó helyre került a 158 millió forint vissza nem térítendő támogatás.

A beszédek után a szalagátvágás következett, majd Kiss János megmutatta a vendégeknek az új csarnokot és az itt készülő termékeket.

