Újra beindul az autópiac, de lassú lesz az eladások felfutása

Az autószalonok május elejétől újra működnek, így az év első négy hónapjában tapasztalt visszaesés után májusban ismét emelkedhet a lízingszerződés-kötések száma.

Az új autók értékesítése állami programok nélkül 2022-2023-ra érheti csak el a tavalyit a Magyar Lízingszövetség és a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége (Gémosz) közös közleménye szerint.

A szervezetek felidézik, hogy

áprilisban – a koronavírus-járvány miatti korlátozások eredményeként – alig tizedére csökkentek az újautó-szerződéskötések.

A korábbi megrendelések miatt ez a drámai visszaesés csak részben látszik meg a forgalomba helyezési számokban: az előző hónapban 6170 új személyautót helyeztek forgalomba, ami éves összevetésben így is több mint 50 százalékos csökkenésnek felel meg.

Az év első négy hónapjában így 38 841 darab új autó kapott rendszámot, 17 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, ez pedig az autóvásárlások 40 százalékát finanszírozó lízingcégeknél is visszaesést hozott.

Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára azt mondta, az autópiac és a járműfinanszírozás is egyike azoknak az ágazatoknak, amelyekben a koronavírus-járvány azonnali kedvezőtlen hatásokkal járt: Európában és Magyarországon is drasztikusan csökkentek az eladások. Éppen ezért kiemelt jelentőségű, hogy május elejétől az autószalonok újra működnek – tette hozzá.

Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége (Gémosz) elnöke a közlemény szerint elmondta: Magyarországon csaknem 700 újautó-eladással foglalkozó szalon működik. Áprilisban az új szerződések száma alig haladta meg a tavalyi áprilisi volumen 10 százalékát, ami súlyos hatással lehet a márkakereskedőkre is. Ezért is jó hír szerinte, hogy

megélénkülhet a forgalom a szalonokban, egyszerűen és gyorsan, az egészségügyi protokoll előírásának megfelelően, vásárolhatnak ismét az ügyfelek.

A kishaszon járművek esetében valószínűsíthető azonban, hogy a jegybank kedvezményes hitelprogramján, az nhp hajrán keresztül, támaszt kaphat a kereslet.

Megjegyezték azt is, hogy sokan várják az elektromos autók beszerzését támogató állami pályázat mielőbbi újraindítását. Remélhetőleg lehetőség lesz a támogatások növelésére, az eljárás egyszerűsítésére, ezzel is támogatva nemcsak az autópiac magára találását, de a zöld átmenetet is – írták.

Borítókép: illusztráció