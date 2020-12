Új lendületet kap a magyar agrárium

Az agrárgazdasági kamara részletes tájékoztatókkal segít a változások megismerésében.

Megjelent a Magyar Közlönyben a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kezdeményezett jogszabály révén 2021 januárjától kedvezőbb működési és adózási környezetben folytathatják tevékenységüket az őstermelők, a családi gazdaságok és az agrárvállalkozások. A kamara több fórumon is gyakorlatias tájékoztatókkal segíti a gazdálkodókat a számukra további kedvezményeket, lehetőségeket hozó változások megismerésében.

A Parlament 2020 novemberében ellenszavazat nélkül fogadta el a NAK által kezdeményezett, az Agrárminisztériummal, a Pénzügyminisztériummal és az Igazságügyi Minisztériummal közösen kidolgozott törvénytervezetet, amely új alapokra helyezi a mezőgazdasági működési formákat, megreformálja az őstermelőkre vonatkozó szabályokat, a családi gazdaságokat, egyszerűsíti, és az eddiginél is kedvezőbbé teszi az adózási rendszert. A törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.

Jövő évtől három szervezeti forma mentén alakul a családi működési formák szabályozása. Ezek az őstermelők, az őstermelők családi gazdaságai (ŐCSG) és a családi mezőgazdasági társaságok (CSMT). Azon működési formák, melyeket a törvény nem érint (például egyéni vállalkozók), változatlan szabályok szerint működhetnek a továbbiakban is. A NAK külön internetes aloldalon (http://www.nak.hu/csg) is összefoglalja az új jogszabállyal kapcsolatos tudnivalókat. Itt részletesen megismerhető a szabályozás, ki-ki aszerint is tájékoztatást kaphat, hogy jelenleg melyik kategóriába tartozik. A portálon elérhető egy adózási kalkulátor, megismerhetőek a jövőbeni működési formák, illetve az is, hogy az év végéig kinek milyen teendője van a változásokkal kapcsolatban.

A NAK mindemellett online rendezvényekkel, kiadvánnyal, videókkal is segíti tagjai tájékozódását, eligazodását.