Új hitelprogramot kínál a vállalkozásoknak az MFB

A fix kamatozású, halasztott tőketörlesztésű hitelek segíthetik a versenyképességet növelő beruházások megvalósítását.

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) szerint a hazai vállalkozások jelentős része hagyományos finanszírozási konstrukcióval nem képes olyan léptékű beruházások, akvizíciók megvalósítására, amelyek jelentősen növelnék a társaság versenyképességét.

Erre kínál megoldást az MFB Versenyképességi Hitelprogram, amely a hitelösszeg maximum 40 százalékáig ballon típusú forrást biztosít: a hitelösszeg 40 százalékát csak a futamidő végén kell visszafizetni.

Az MFB Versenyképességi Hitelprogram a hagyományos beruházási célok mellett tartós forgóeszköz-finanszírozásra és akvizícióra is fordítható. A hitelösszeg nagysága ügyfelenként minimum 1 milliárd forint, maximum 10 milliárd forint lehet. Beruházási, akvizíciós és hitelkiváltó hitel esetén a futamidő maximum 10 év, forgóeszközhitel esetén pedig maximum 5 év lehet.

A közleményben kiemelték: a program egyik fontos előnye, hogy euró alapon is igényelhető. Maximum 5 éves futamidő esetén fix 1,7 százalékos, vagy 3 havi EURIBOR plusz 1,6 százalékos változó kamattal, míg maximum 10 éves futamidő mellett fix 2,7 százalékos, illetve 3 havi EURIBOR plusz 2,0 százalékos változó kamat mellett kérhetik a vállalkozások.

Az MFB jelezte: az új hitelprogram jól kiegészíti a Magyar Nemzeti Bank NHP Fix hitelét hitelösszegben és hitelcélokban is. Az NHP Fix esetében az igényelhető maximum összeg 1 milliárd forint, az MFB Versenyképességi Hitelprogramja e fölötti finanszírozási igényeket elégít ki. Az MFB konstrukció emellett szélesebb hitelcélokra használható fel, euróban is elérhető a forrás, illetve nagyvállalatok is igénybe vehetik a program feltételeinek teljesítése esetén.

A programban 100 milliárd forint áll az igénylők rendelkezésére, de kedvező piaci visszajelzések esetén az MFB kész bővíteni a keretösszeget.

A konstrukció közvetlenül az MFB-nél igényelhető, a hitelkérelmeket 2022. december 30-ig nyújthatják be az ügyfelek.