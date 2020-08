Tállai András: világraszólóak a magyar járványügyi gazdaságvédelmi intézkedések

A kormány akcióterve hozzájárult ahhoz is, hogy megálljon a magyar gazdaság áprilisban és májusban tapasztalt zsugorodása, és az elmúlt hónapokban lassan kezdjen visszatérni arra a növekedési pályára, ahol korábban volt.

Nemcsak a járványügyi védekezésben elért eredményei alapján tartozik Magyarország a világ élvonalába, hanem a koronavírus káros gazdasági hatásaival szemben is kiválóan teljesített. A banki adósok mellett mintegy egymillió munkavállalót, százötvenezer kisvállalkozást, hatvanezer kisgyermekes családot, több százezer vállalkozást és több mint tízezer a hallgatót segítettek a kormány koronavírus-válságban meghozott gazdaságvédelmi intézkedései – tájékoztatta az MTI-t Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Amellett, hogy a gazdaságvédelmi intézkedések címzettjei között – a gazdasági szereplőktől kezdve a családokon keresztül a hallgatókig – szinte mindenki szerepel, a kormány akcióterve hozzájárult ahhoz is, hogy megálljon a magyar gazdaság áprilisban és májusban tapasztalt zsugorodása, és az elmúlt hónapokban lassan kezdjen visszatérni arra a növekedési pályára, ahol korábban volt – fejtette ki.

Nemzetközi szinten is jelentős összegnek számít az a 9200-9500 milliárd forint, amely az intézkedések forrásául szolgál – hangsúlyozta az államtitkár. Az intézkedések közül kiemelte a világszerte példaértékű hitelmoratóriumot, amely közel kétezermilliárd forintot hagyhat több százezer banki adósnál. Hozzátette: a kedvezményezettek között szerepelnek a nyugdíjasok és a kisgyermekesek is. Az időskorúakat érinti lelkileg és fizikailag legsúlyosabban a járvány, ezért döntött úgy a kormány, hogy visszaállítja a 13. havi nyugdíjat. Mintegy 60 ezer szülőt segíthet a kisgyermekes családoknak szóló kedvezmény, amely a veszélyhelyzet alatt lejáró gyes-, gyet- és gyed-jogosultságokat hosszabbítja meg.

Tállai András kitért az adóügyi intézkedésekre, amelyek nemcsak azonnali segítséget jelentettek a vállalkozásoknak a veszélyhelyzet idején, hanem jelentősen hozzájárultak a gazdasági károk mérsékléséhez is. Emlékeztetett: a kormány a járványhelyzetre tekintettel döntött arról, hogy már július 1-től 15,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó. A két százalékpontos mérséklés idén év végéig 160 milliárd forintot hagy a munkáltatóknál. Az adócsökkentés a kkv-kat is érinti, jövőre ugyanis a kisvállalati adó kulcsa egy százalékponttal csökken, 12 százalékról 11 százalékra.

A bajba jutott ágazatok azonnali és közvetlen segítséget kaptak. Az adókedvezmények (a katások négyhavi adóelengedése, illetve a vállalkozások négyhavi járulékkedvezménye) összességében több mint 360 ezer ember munkájának, vállalkozásának megtartását segítették – emelte ki az államtitkár.

Az adóadminisztráció is csökkent: nagy könnyebbséget jelent a vállalkozásoknak, hogy az éves beszámolót és a társasági adóbevallást elég négy hónappal később, szeptember 30-ig benyújtani. A vállalkozások likviditását segíti, hogy az adóhivatal gyorsabb áfakiutalásokra állt át. Az Európai Unióban is egyedülálló magyar fizetés-könnyítési rendszert még tovább bővítette a kormány két veszélyhelyzetre specializált esetkörrel – sorolta a legjelentősebb könnyítéseket.

Tállai András emlékeztetett, hogy a koronavírus-járványnak leginkább kitett turisztikai ágazatot számos adóintézkedés is segítette. Ezek közül kiemelte a turizmusfejlesztési hozzájárulás alóli mentesítésen kívül a Szép-kártya közterhének csaknem a felére, 32,5 százalékról 15 százalékra csökkentését, valamint a kártyára utalható összeg megduplázódását.

A fejlesztések támogatása kiemelt kormányzati feladat, ezért is döntött a kormány arról, hogy teljes adómentesség jár a cégeknek és az egyéni vállalkozóknak is az újra befektetett profitra – mondta. A beruházásokat nemcsak az adórendszeren keresztül ösztönzi a kormány, hanem közvetlenül is, a kormány költségvetési keretből eddig már 500 milliárd forint beruházásösztönzést hagyott jóvá – tette hozzá.

Tállai András szerint az egyik legnagyobb eredménye a gyors és célzott gazdaságvédelmi intézkedéseknek az, hogy érdemben sikerült csökkenteni az álláskeresők számát, és Magyarország továbbra is az Európai Unió azon tagállamai közé tartozik, ahol az egyik legalacsonyabb a munkanélküliség. Megjegyezte, hogy a bértámogatási programok, a gazdaságvédelmi akcióterv által biztosított újfajta hitellehetőségek, a képzések illetve az adókönnyítések összességében több mint egymillió munkavállalón segítettek.

Borítókép: Felszolgáló kiviszi a rendelést a vendégeknek egy kávézó teraszán Nyíregyházán a Kossuth téren 2020. május 4-én.