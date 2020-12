Szijjártó Péter: a keleti nyitás sikertörténetének része az Apollo Tyres újabb beruházása (videó)

A projekt ezer ember munkahelyét teszi biztossá és ugyanennyi család megélhetését kiszámíthatóvá.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A kormány tíz éve elindított és mára sikertörténetté vált keleti nyitás programjának meghatározó szereplője az indiai Apollo Tyres, amely újabb milliárdos fejlesztést valósít meg magyarországi gyárában – mondta a külgazdasági és külügyminiszter a cég hétfői beruházásbejelentő sajtóeseményén, Gyöngyöshalászon.

Szijjártó Péter kiemelte: a vállalat 4,4 milliárd forintból modernizálja személyautó-gumiabroncsokat előállító gyártósorait és szélesíti termékpalettáját. Ehhez a kormány 1,4 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást nyújt – tette hozzá, jelezve: a projekt ezer ember munkahelyét teszi biztossá és ugyanennyi család megélhetését kiszámíthatóvá.

Szerinte mindez a kabinet keleti nyitás politikájának fontos értékmérője, hasonlóan ahhoz, hogy Magyarország keleti irányú kereskedelmi forgalma az elmúlt egy évtizedben 25 százalékkal nőtt, és tavaly először több beruházási forrás érkezett keletről, mint nyugatról.

Az Apollo Tyres egy 4,4 milliárd forintos beruházást hajt végre Gyöngyöshalászon, amihez a kormány 1,4 milliárd forintos… Posted by Szijjártó Péter on Monday, December 14, 2020

A befektetési érték 60 százaléka mellett ez a külföldi tőkéből teremtett összes új munkahely 40 százalékát adta – jegyezte meg.

Szólt arról is, hogy hétfőn a gyöngyöshalászi a negyedik jelentős beruházás, melyet bejelentettek. Mindegyik az autóiparhoz kapcsolódik és három keleti, ezen belül is kettő indiai befektető finanszírozásában jön létre – mondta.

Úgy vélte, mindez világosan felvázolja a világgazdaságban is megfigyelhető tendenciát, miszerint a Kelet szerepe dinamikusan növekszik. A keleti vállalatok technológiai színvonala egyre versenyképesebb nyugati vetélytársaikkal – hangsúlyozta, példaként említve, hogy míg 2007-ben a világ beruházásainak 17-18 százalékát finanszírozták keletről, addig 2018-ban ez már 51 százalékot tett ki. E folyamatban a világ 5. legnagyobb gazdaságával rendelkező, feltörekvő India egyre nagyobb szerepet játszik, napjainkra Magyarországon is a 10 legnagyobb beruházó egyikévé vált – mondta Szijjártó Péter, aki szerint az Apollo kiváló referencia a többi indiai cég számára is.

Az Apollo Tyres a világ 20 legnagyobb gumiabroncs-előállítójának egyike, mely 7 gyártóközpontot működtet Indiában és Hollandiában.

A gyöngyöshalászi üzem évente több mint 5,5 millió személyautó, valamint 675 ezer busz és teherautó abroncsainak legyártására képes. Az itt készült termékek több mint 96 százalékát külföldön értékesítik. Az ágazatban foglalkoztatottak száma Magyarországon az Apollo beruházásának is köszönhetően megközelíti a 7 ezret – ismertette a miniszter.

Chikuluuri Krishna Kumar, az Apollo Tyres ügyvezető igazgatója elmondta: folyamatosan növelik a gyártás volumenét és az elmúlt hónapokban két német autógyárral is megállapodtak. Közölte: Gyöngyöshalászon a gyártókapacitás 90 százalékát kihasználva termelnek, ám a koronavírus-járvány itt is új helyzetet teremtett.

Kiemelte: elkötelezettek a munkavállalói létszám fenntartása mellett és ebben partnerre találtak a magyar kormányban is, mint ahogyan az üzem átadása óta megtalálták Magyarországon a sikeres működés, valamint a folyamatos korszerűsítés és bővítés feltételeit.

Szabó Zsolt, a térség Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője a cég tevékenységét és a térség gazdasági életében betöltött szerepét méltatva emlékeztetett: a vállalat a saját területén belül megvalósított beruházások mellett azokon túlmutató fejlesztésekre is figyel, így egyebek mellett javította a közlekedési infrastruktúrát, új lakhatási lehetőségeket teremtett és a szakképzés megerősítésében is közreműködött az elmúlt években.