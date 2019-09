Szijjártó: a gazdaság sikerét a hozzáadott érték határozza meg

Fontos, hogy a világgazdaság tempóját diktáló vállalatok az újításaikat hol fejlesztik ki, vezetik be és kezdik alkalmazni – vélekedett Szijjártó Péter az ALDI International IT Services Kft. (ALDI IT) beruházás-bejelentő sajtótájékoztatóján.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a magyar gazdaságot dimenzióváltás jellemzi, a termelésre fókuszálás helyett a magasabb hozzáadott értékű munkahelyekre, a szolgáltatásokra, a kutatásra és a fejlesztésre helyezi a hangsúlyt. A miniszter úgy fogalmazott, fontos, hogy a magyar gazdaságot a „Made in Hungary" korszakából az „Invented in Hungary" korszakába vezessük át. Hozzátette: a magyar kormány meghozta az ahhoz szükséges döntéseket, hogy immár ne a munkahelyek száma, hanem a munkahelyek által képviselt technológiai színvonal jelentse a fő irányt. Jelentős mértékben egyszerűsítették a beruházásösztönző és -támogatási rendszert, amelynek nyomán a szolgáltató szektor beruházásait egyszerűbben, könnyebben és nagyobb mértékben tudják így finanszírozni. Mint fogalmazott, a magyar gazdaság jövőbeni sikere szempontjából meghatározó az is, hogy olyan lehetőségeket tudjanak kínálni a magyar fiataloknak, amelyek hozzáadott értékben, technológiai színvonalban, megbecsültségben és fizetésben is a helyben való érvényesülésre sarkallják őket, s „itt maradjanak, a nagy vidéki városainkban". Kiemelte, hogy hazánkban összesen több mint 110 szolgáltatóközpont működik már 50 ezer javarészt huszonéves, magasan kvalifikált alkalmazottal. Szijjártó Péter bejelentette: az Aldi cégcsoport szolgáltató központjainak működtetését végző ALDI International IT Services Kft. (Aldi IIT) 300 millió forint kormányzati támogatás felhasználásával 1,3 milliárd forintos beruházás nyomán Pécsen hozza létre Biatorbágy után a második magyarországi szolgáltatóközpontját, amellyel 70 új munkahelyet teremt. A vállalat Magyarországról támogatja többek közt az ALDI Dél vállalatcsoport új informatikai rendszerének üzemeltetését, biztosítja immár több mint 3800 európai ALDI-üzlet, illetve 2019-től 55 logisztikai központ informatikai rendszerének zavartalan működését, sőt a vállalat egyes informatikai rendszereinek monitoring tevékenységét is a pécsi központ végzi. Szijjártó Péter a német nagyvállalat fejlesztése kapcsán kitért rá: Németország Magyarország legnagyobb kereskedelmi partnere, hazánk legnagyobb beruházója, tavaly rekord, 54 milliárd eurós forgalom realizálódott a két ország között. Szavaiból kiderült, hogy a gyümölcsöző együttműködés tovább folytatódhat a jövőben, mert a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara felmérése alapján „a német vállalatok még soha nem voltak annyira elégedettek magyarországi működésükkel, mint ma; 84 százalékuk úgy nyilatkozott, ismét hazánkban hajtanák végre beruházásukat" – mondta Szijjártó Péter. Hoppál Péter (Fidesz-KDNP), Pécs országgyűlési képviselője arról szólt, hogy a baranyai megyeszékhelyen rendelkezésre áll a megfelelő szakembergárda a kormány terveinek végrehajtásához, ugyanis az egyetemről kikerülő hallgatók magasan képzettek, jól tudnak szolgálni újabb magas hozzáadott értéket igénylő helyi befektetéseket és beruházásokat. David Godschalk, az ALDI International IT Services GmbH & Co. ügyvezető igazgatója elmondta: a vállalatcsoport elégedett a 2013 óta Magyarországról nyújtott, magas minőségű informatikai szolgáltatással. Munkavállalóik nyitottak, rugalmasak, agilisak és több idegen nyelven is beszélnek, Nyíregyházától Milánón át Glasgowig biztosítják üzleteik, raktáraik és országos központjaik számítógépes rendszereinek zavartalan működését. A pécsi központ létszámbővítésének köszönhetően az ALDI IIT magyarországi létszáma 150 főre növekszik majd. Az Aldi IIT nettó árbevétele tavaly 1,039 milliárd forint, adózás előtti eredménye pedig 52,1 millió forint volt. Az üzleteket üzemeltető ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban nyitotta meg hálózatának első áruházát Magyarországon, jelenleg országszerte 140 üzlettel van jelen a magyar kiskereskedelemben, és mintegy 3300 főt foglalkoztat.