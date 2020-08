Szigorítja a foglalási szabályokat az Airbnb: ezentúl nem lehet partikat szervezni az online szállásközvetítő platformon foglalt szállások egyikében sem, és legfeljebb 16-an bérelhetnek ki együtt egy ingatlant. A rendelkezés visszavonásig érvényes.

Az Airbnb emlékeztetett, hogy eddig is tilos volt engedély nélkül partikat szervezni az általa kiadott ingatlanokban. A kínált szálláshelyek 73 százalékának esetében pedig a házirend alapján eddig sem lehetett házibulikat tartani, a vendégek túlnyomó része be is tartotta ezt a szabályt, és nem zavarta a szomszédokat.

Korábban az Airbnb engedélyezte kisebb partik, például babaváró vagy születésnapi bulik megtartását azzal a feltétellel, hogy a szervezők kordában tartják az eseményt és nem zavarják a szomszédokat. Tavaly azonban szigorúbb szabályokat vezettek be, kezdve a szomszédoknak állandó kellemetlenségeket okozó „partiházak” globális betiltásával, Kanadában és az Egyesült Államokban pedig a szomszédok számára 24 órás forró drót létesítésével.

A koronavírus-járvány kirobbanásakor, amikor a közösségi távolságtartás a közegészségügy és a felelős utazás előmozdításának fontos elemévé vált, az Airbnb ismét felülvizsgálta szabályait, amit azzal kezdett, hogy a keresési beállítások közül kivette a „rendezvénybarát” filtert, a házirendből pedig eltávolította a rendezvénybarát ingatlanokra érvényes „partik és események engedélyezettek” kitételt. Emellett bevezették azt az új szabályt, hogy a szállást igénybe vevők kötelesek betartani a helyi járványügyi előírásokat.

Az Airbnb kiemelte, hogy mivel több országban változtattak a járványügyi szabályokon – a lazítások után újra szigorítottak -, sokan a szállásukból csináltak kocsmát vagy bulizós helyet. Ezt a viselkedést felelőtlennek tartja az Airbnb, ezért kitiltja a platformjáról azokat a szállásadókat és szálláskeresőket, akik ilyesfajta tevékenységben vesznek részt vagy engedik megtörténni.

A 2008 augusztusában alapított Airbnb egy online piactér, amelyen keresztül szálláshelyeket lehet kiadni és lefoglalni az interneten. Az oldal több mint 7 millió hirdetéssel rendelkezik a világ mintegy 220 országának és régiójának több mint százezer városában.

A jelenlegi járványügyi helyzetben az Airbnb azt tartja a legjobb megoldásnak, hogy ezentúl minden foglalásnál megtiltja partik szervezését, és 16 fősnél nagyobb befogadóképességű ingatlanokat is legfeljebb csak 16 ember bérelheti ki egyszerre.

Azok a vendégek, akik megszegik a szabályokat, arra számíthatnak, hogy az Airbnb kitilthatja őket a rendszeréből, és akár jogi útra is terelheti az ügyüket.