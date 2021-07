Sokan vették kézbe az ecsetet a Covid alatt

A vásárlók a prémium- és a középkategóriás festékeket keresik leginkább, vagyis egyre inkább a minőség felé fordulnak.

A magyar festékpiac 12 százalékkal nőtt tavaly, miközben az árak hét százalékkal emelkedtek a GfK adatai szerint – írja a Világgazdaság.

A zománcok kivételével szinte minden festékkategóriában nőtt az eladott mennyiség 2019-hez képest. A festékkategóriák között egyedül a favédelem súlya nőtt, miután a pandémia idején a kertfelújítások is előtérbe kerültek. A fogyasztók 64 százaléka a szakkereskedésekben, negyedük barkácsáruházakban vásárolt festékeket.

A koronavírus-járvány miatt sokan hozták előre a lakások renoválását

– mutatott rá Szabó Antal, a Poli-Farbe ügyvezetője. Ezt azzal indokolta, hogy számos háztartás a korábban utazásra szánt összeget a pandémia miatti bezártság idején inkább szűkebb környezete szépítésére fordította. Kifejtette, hogy a tavaly nyár végéig tapasztalt felújítási boom hatására ugrásszerűen megnőtt a kereslet a felújítási, karbantartási, építési anyagok iránt, de ugyanezt tapasztalta a festékgyár a dekorációs termékeknél is.

A növekedési trendet alátámasztja a bócsai központú festékipari vállalat tavalyi gazdasági teljesítménye: a cég csaknem 10 százalékkal 14,51 milliárd forintra növelte az árbevételét, az adózott eredménye az előző évi több mint két és félszeresére, 2,28 milliárd forintra ugrott. Ezáltal a magyar vállalat majdnem az ötödét adta többségi tulajdonosa, a lengyel Śnieżka csoport 64 milliárd forintot meghaladó múlt évi forgalmának. Az itteni piac jelentősége Lengyelország után a második a csoporton belül, és kiemelt szerepet kap a vállalat stratégiai céljai megvalósításában: a magyar vállalat elhelyezkedése és termelési kapacitása hozzájárul a délkelet-európai piacok fejlődéséhez.

A szakképzett festők hiánya hozzájárult ahhoz, hogy az emberek önállóan kezdtek festeni. Egyes szakemberekre átlagosan 3-6 hónapot, nem ritkán akár egy évet is kell várni

– erről Kovács Bernadett, a Poli-Farbe értékesítési igazgatója beszélt. Meglátása szerint az sem segített a helyzeten, hogy azon kevés szakembert, aki már amúgy is drágán dolgozott, a lakásépítési boom elszívta, így esélye sem volt a spontán felújítások megszervezésére, hacsak nem önállóan láttak hozzá az emberek. Szabó Antal ezt azzal egészítette ki, hogy a vásárlók a prémium- és a középkategóriás termékeket keresik leginkább, vagyis egyre inkább a minőség felé fordulnak. A vásárlásnál szempont a termékek ismertsége és a márka megbízhatósága is. A lakosság főként a készre kevert festékeket keresi az üzletekben, amellyel maga is tud festeni.

A versenyképesség biztosítása érdekében a globális festékpiacra erős konszolidáció jellemző, amelyre jó példa, hogy a versenytárs PPG júniusban vásárolta fel a Tikkurila vezető skandináv festék- és bevonatgyártó vállalatot

– mondta Piotr Mikrut a FFiL Śnieżka SA vezetőségi elnöke. A 2019 februárja óta együttműködő Poli-Farbe, és az üzletrészeinek 80 százalékát birtokló Śnieżka is kihasználta az együttműködésből adódó szinergiákat: az alapanyagbeszerzés központosítása hozzájárult ahhoz, hogy a pandémia alatt is gördülékenyen menjen a termelés. Ennek ellenére, az ellátási láncban adódtak nehézségek, viszont a beszerzési politika tavaly még megvédte a Śnieżka csoportot az áremeléstől. Azonban az idei második negyedévben minden piacon, így Magyarországon is emelkedtek az árak.

Az egész régióban rendkívüli kereslet mutatkozott a koronavírus-járvány alatt a lakásfelújításhoz kapcsolódó termékekre, a lengyel és az ukrán piacon is a prémium-, és középkategóriás termékeket keresték.