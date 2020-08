Palkovics: erősíteni kell a magyar tulajdonú vállalkozásokat

A kormány a közeljövőben az 52 milliárd euró uniós forrás 33 százalékát gazdaságfejlesztésre fordítja.

Palkovics László a város felújított inkubátorházának avatásán azt mondta, hogy a kormány a most záruló európai uniós elszámolási időszakban is a gazdaság fejlesztését tartotta elsődlegesnek, és ez hasonlóan alakul a következő hét évben is.

A 2021 és 2027 közötti költségvetési ciklusban a rendelkezésre álló 52 milliárd euró uniós forrás 33 százalékát a gazdaságfejlesztésre, főként a kis- és közepes vállalkozások megerősítésére szánja Magyarország – közölte a miniszter.

Felidézte, hogy tavaly 5 százalékos gazdasági növekedést ért el az ország, és az idei első negyedévben is 2 százalék volt a bővülés, a júniusi mélypont után pedig ismét növekszik a foglalkoztatottság. A válság által egyik leginkább érintett ágazat, a turizmus tavaly 11 százalékkal részesedett a GDP-ből, ezért is kiemelt terület, de szükséges, hogy többlábúvá váljon a magyar gazdaság – mondta.

A magyar tulajdonú vállalkozásokra kell építenünk, mert ezek bizonyosan Magyarországon képzelik el a jövőjüket, de a kormány és az Európai Unió partnerségi megállapodása is célként fogalmazta meg a kkv-k megerősítését. Ennek egyik eleme az inkubációs szolgáltatások terjesztése, vagyis a Lentiben felújítotthoz hasonló inkubátorházak fejlesztésén keresztül a vállalkozói hajlandóság, az önfoglalkoztatás és az innovatív vállalkozói szemléletmód erősítése – fogalmazott Palkovics László.

Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője, miniszteri biztos arra emlékeztetett, hogy a második világháború után a határ menti terület nagyon sokat szenvedett, nem kapott lehetőséget fejlesztésekre, ami a mai napig tapasztalható hátrányokat okozott.

A horvát, a szlovén és az osztrák határ közelségét azonban előnnyé lehet változtatni, hogy akik vállalkozni, tanulni, élni szeretnének ebben a térségben, megtalálják a lehetőségeiket – mondta.

Horváth László, Lenti polgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta: közel 20 éve épült az inkubátorház, amelyet csaknem 227 millió forint beruházással újítottak most fel. A város mintegy 8 millió forint önerőt használt fel, a fennmaradó összeget pályázaton nyerték el.

A beruházás részeként kívül és belül is teljesen felújították, korszerűsítették és energiafelhasználás szempontjából is hatékonyabbá tették az épületet, annak nyílászáróit és fűtési rendszerét, illetve új közösségi tereket hoztak létre. Az épület előtt 32 parkolóhelyet, valamint két elektromosautó-töltő pontot is kialakítottak. Reményeik szerint 12 induló vállalkozás fejlődéséhez járulhat hozzá az intézmény – tette hozzá a polgármester.