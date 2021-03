Nem engedték el a kereskedők kezét

Hétfőn több tízezer üzlet húzta le két hétre a rolót. Bár voltak vitás esetek, a jogszabályokat lényegében mindenki betartja. Mentőövet ad az e-kereskedelmi láb, illetve sokan ezekben a napokban rendszerezik az árukészletet.

A nyitvatartásra vonatkozó jogszabályt mindenki betartja, ugyanakkor vannak határesetek, ezeket tevékenységi kör alapján meg kell vizsgálni, főként az iparcikk jellegű vegyeskereskedéseknél – mondta a Világgazdaságnak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára. Ha vitás kérdés van, a szövetség nem véleményez, hanem a hatóságokhoz fordul, a Nemzeti Népegészségügyi Központ állásfoglalása alapján tájékoztathattak arról is, hogy ha egy webáruház átvevőpontja nyitva lehet, akkor a terméket a vásárló átveheti, egyébként nem. A Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva Vámos György kiemelte, hogy

a járműkereskedőkkel együtt mintegy 125 ezer kiskereskedelmi egységet tartanak számon, ebből 38 ezer biztosan nyitva lehet, miután élelmiszer- vagy élelmiszer jellegű kereskedés, az iparcikk jellegű boltok döntő többségének viszont be kellett zárnia.

Az OKSZ főtitkára szerint keserves időszak ez a kereskedőknek, hiszen forgalomkiesést és veszteséget hoz, de a piaci szereplők zöme belátja, hogy most a járvány elleni védekezés az első. A szakember úgy véli, a jogszabály pontosan fogalmaz, egyértelműbb helyzetet teremt, mint tavaly tavasszal.

Aki most bezárásra kényszerült, és a korábbiakban létrehozott már webshopot, esetleg elindította a házhoz szállítást, annál jelentősen megugorhat a forgalom.

Viszonyításképp: a pandémia első időszakában megduplázódó e-kereskedelmi bevételeket is mértek. Vámos György hangsúlyozta: tavaly nem kapott célzott bértámogatást a kereskedelem, most viszont igen, ami ráadásul a bezárt egységekre is vonatkozhat. Emellett aki tud, az MFB Pontokon elérhető, legfeljebb tízmillió forintos kamatmentes gyorskölcsönnel is él.

Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára ezt azzal egészítette ki, hogy márciusra a kereskedők is adó- és járulékkedvezményben részesülnek, akárcsak a vendéglátósok. Emellett az állami és önkormányzati tulajdonú kereskedelmi ingatlanok bérlői mentességet kapnak a bérleti díj megfizetése alól.

Az MNKSZ-tagok abban bíznak, hogy a mostani lezárás valóban nem lesz hosszabb két hétnél, a többség addig árut pakol, rendez, tisztít, takarít, nem volt nagy ellenállás.

Az elmúlt immár bő egy év nehézségeit összegezve az látszik, hogy a legnagyobb bajban az alkalmi ruházatot kínáló üzletek vannak, ebben a körben 70-80 százalékos forgalomvesztésről is beszámoltak a piaci szereplők, de a cipőboltosok nagy része is 30-50 százalékos kiesést tapasztalt. Azoknál az üzleteknél, amelyeknél eddig marginális volt a webshop szerepe, s csak a teljes értékesítés 1-2 százalékát adta, sok esetben már 10-15 százalékra is felkúszott a kassza súlya.

Ami pedig a forgalom eltolódását illeti az e-kereskedelem irányába, a Világgazdaság megkeresésére küldött válaszból kiderült, hogy az üzletek nyitvatartására vonatkozó korlátozások bejelentése óta az eMAG és az Extreme Digital üzletei is a szokásosnál nagyobb forgalmat bonyolítottak le.

A közelmúltban összeolvadó két nagy webáruház szerint az első hullámhoz hasonlóan nagyjából az első hét végére rajzolódnak majd ki a vásárlási szokásokban mutatkozó változások.

Az biztos, hogy a járvány miatt már most is jóval nagyobb számban választják az érintésmentes átvételi lehetőséget az Easybox automatákban – közölték.

Borítókép: illusztráció