Már érdeklődnek a magyarok az őszi szálláslehetőségek iránt

Már érdeklődnek a magyar utazók az őszi belföldi szálláslehetőségek iránt, noha csak néhány napja jelentette be a kormány, hogy szeptembertől nem javasolt külföldi utazásokat tenni – tudta meg a Magyar Nemzet. A szállodások aggódnak a külföldi turisták hiánya miatt, de alkalmazkodnak a várható keresletváltozáshoz – gazdag hazai élménykínálatot hozhat az ősz.

– Egyelőre várjuk a részletes szabályokat, és vizsgáljuk a lehetőségeket, hogy miként lehet előnnyé kovácsolni az újabb járványügyi szigorítást, amit az egészségbiztonság miatt tudomásul kell vennie mindenkinek, a főként a külföldiekre épülő fővárosi turizmusban eddig is tetszhalott állapotban lévő szolgáltatóknak is – mondta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke vasárnap a Magyar Nemzetnek.

Flesch Tamás annak kapcsán nyilatkozott, hogy a lap megírta: a belföldi turizmus lehet az újabb korlátozó intézkedés nyertese, amennyiben a határokon való átkelés a következő hónaptól akadályokba ütközik, vagyis a külföldre tervezett kései utazások helyett a magyarok az év további részében itthoni lehetőségek után kell, hogy nézzenek.

Megjegyezte, hogy nem példa nélküli a magyar intézkedés, mivel a nemzetközi trendek is azt mutatják, hogy más országok is szigorítanak a határon túlról érkezőkkel szemben, a járványveszélyt ugyanis a nemzetközi turizmussal járó vírusbehurcolás fokozza mindenütt.

A szállodaszövetség elnöke elmondta: nagyon erős volt júliusban és augusztusban a hazai szálláshelyek forgalma, de nehézséget okozott, hogy jelentősen lerövidült a foglalási idő: a folyton változó helyzetben a korábban jellemző több hetes előretervezés helyett a turisták legtöbbje csak pár nappal az érkezés előtt jelentkezik be egy-egy szálláshelyre, ami bonyolítja a felkészülést a kapacitás aktuális kihasználtságára.

Idomulnak a hazai kereslethez

– Ezzel együtt a szállodák mindent megtesznek, hogy a lehető legrövidebb időn belül alkalmazkodjanak a kereslethez, és ugyan most felbolydult a szakma, az utazókkal és a szolgáltatókkal együtt mindenki azt várja, miként alakul a helyzet szeptembertől, de már keressük az eddigi őszi trendektől eltérő megoldásokat.

Egyelőre túlél és kivár a piac, főként Budapesten

– jegyezte meg Flesch Tamás.

Az elnök kitért rá: a járványhelyzet köztudottan megtizedelte a fővárosiak bevételeit, sok vendéglátó és szállásadó eddig az őszi időszakra várt, amikorra az elmúlt hónapokban már külföldről is nagyobb arányban jelentkeztek be a vendégek.

– Most nem tudni, mi lesz a beutazó turizmusban. De ha nem is ugyanabban az arányban jelentkezik a bevételeken, az megfigyelhető, hogy jóval több magyar utazó kerekedett fel már a nyáron is budapesti utazásra. Idén még inkább elterjedt a fővárosi pihenés, városnézés, gyógyfürdőzés a hazai vendégkörben. Ősszel is több akcióval, vendégvonzó kezdeményezéssel készülnek Budapesten, illetve vidéken a hotelek – jegyezte meg, hozzáfűzve, hogy ebben az évszakban már nemcsak a Balaton körül, hanem az ország több turisztikai térségében is arányosabban oszlik meg a vendégsereg.

Tovább erősödik a vidék

– A népszerűbb desztinációknak különösen érdekében áll, hogy színvonalas programlehetőségekkel csábítsák a magyarokat a következő szezonban, a piaci szereplők igyekeznek előállni izgalmas ajánlatokkal. Azt is látjuk, hogy nemcsak a hagyományos szállodák, hanem a magánszálláshelyek is keresettek lettek vidéken, ahol a pihenés elszigeteltebb formájával élhetnek az emberek, akár kisebb csoportokban, családosan – jegyezte meg a szakember.

Ismertette: a főszezonban inkább autóval érkeztek a külföldi vendégek a környező országokból, akik a vidéki turizmusban is megjelentek. A legtöbb látogató a határon túlról Németországból, Hollandiából, Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból utazott hozzánk ezen a nyáron.

A szállodaszövetség vezetője kiemelte: a tévhittel ellentétben

nem zárnak be a szállodák szeptember közepén,

a nyári főszezon után idén eleve a hosszabbítás mellett vannak a szezonális szolgáltatók, miközben a szállások nagy többsége eleve 12 hónapon át működik, nem tart üzemszünetet az őszre általában csituló forgalomban.

– Vagyis a belföldi turisztikai kínálat továbbra is bőséges marad,

a magyaroknak nem kell attól tartania, hogy elfogynak a minőségi lehetőségek az őszre – fogalmazott Flesch Tamás.

Borítókép: látogatók Szent Hedvig ünnepén a Diósgyőri várban 2020. július 19-én