Karácsony környékén több diák és nyugdíjas dolgozik

Az ünnepek előtti csúcsforgalomban jellemzően megnő a foglalkoztatottak száma is.

Az MTI által készített körképből kiderül: a karácsonyt megelőző időszak a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. számára is főszezon, amelyben fokozódik a munkavállalók leterheltsége, ezért a cégnél megnő az igény a diákok és nyugdíjasok foglalkoztatására. Ilyenkor 400-500-zal több diák és nyugdíjas talál munkát a cégnél, mint az év más időszakaiban.

Őket főként pénztárosként foglalkoztatják, de raktári és adminisztratív munkakörökben is számítanak rájuk.

Az Auchan Magyarország Kft. az MTI megkeresésére arról számolt be, hogy ilyenkor nemcsak a diákok és nyugdíjasok, de a kölcsönzött munkaerő száma is nő a cégnél. Náluk is leginkább a pénztárosi posztra, illetve árufeltöltői feladatokra várják a legtöbb plusz dolgozót. A legtöbb kölcsönzött munkavállaló a Budapesten és környékén működő áruházaikban dolgozik.

A Tesco-Global Áruházak Zrt-nél az ünnepi forgalomban 30 százalékkal több vásárló érkezik az üzleteikbe, ezért is van szükség több dolgozóra. A már említetteken túl frissáru pultos feladatokat és az online házhozszállításban kiszállítói és áru összekészítői munkákra veszik fel leginkább a diákokat és nyugdíjasokat.

Az új belépők, akár diákok, akár nyugdíjasok többféle foglalkoztatási forma közül választhatnak,

így dolgozhatnak például teljes vagy részmunkaidőben, de jelentkezhetnek csak hétvégi munkavégzésre is – tették hozzá.

