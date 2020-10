Jelentősen növelheti a babaváró hitel a felújításokat

A babaváró hitel megjelenése alapvetően rendezte át a piacot, és duplájára emelte a felújítási célra felhasználható banki forrásokat – derül ki a GKI és a Masterplast közös kutatásából.

Az MTI-hez eljuttatott összegzés szerint a bankok mintegy 770 milliárd forint babaváró hitelt helyeztek ki a tavalyi második és az idei első fél évben. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felmérése szerint a hitelfelvevők 41 százaléka lakásfelújításra és berendezésre költi a megkapott összeget, ami a GKI Gazdaságkutató Zrt. becslése szerint a teljes kihelyezett hitelállomány 10-15 százalékát, mintegy 100 milliárd forintot tehet ki.

Azt feltételezve, hogy az összeg felét lakásfelújításra és korszerűsítésre költik, úgy az elmúlt időszakban mintegy 50 milliárd forintnyi finanszírozás keletkezett. Ez az összeg nagyjából megegyezik a 2019-es lakásfelújítási és korszerűsítési céllal felvett új hitelek állományával, tehát a babaváró hitel lényegében megkétszerezte a felújításra felvett banki hitelek állományát – fejtették ki.

A GKI kitért arra, hogy a kifejezetten lakásfelújításra és korszerűsítésre felvett kereskedelmi banki hitelek darabszáma és összege is fokozatosan emelkedett 2015 és 2018 között. A tavalyi felemás év volt, a darabszám 20 százalékkal csökkent, de a kihelyezett összeg 13 százalékkal nőtt. Idén az első fél évben mindkét szempontból érezhető visszaesés következett be éves alapon, ebben a koronavírus okozta járvány is közrejátszott, de fontosabb tényező volt a babaváró hitel színre lépése – fogalmazott a gazdaságkutató.

A közlemény szerint Magyarországon összességében nincs mennyiségi lakáshiány, de strukturális problémák annál inkább érezhetők. Az állomány minőségi javításának egyik fontos eszköze az új lakások építése, míg a másik a meglévők karbantartása, felújítása és korszerűsítése lehet. A lakásfelújítás és korszerűsítés iránti igények a GKI szerint jelen vannak, a kulcskérdés a finanszírozás.

Mivel az igénybe vehető pályázati források is bővülőben vannak, ezért a közeljövőben valószínű a hazai felújítási és karbantartási tevékenység növekedése. A GKI arra számít, hogy 2020-ban és 2021-ben is emelkedik a felújítások száma, jövőre csaknem 200 ezer lakás eshet át generális felújításon, ami 13 éves csúcsot jelentene – mutatott rá közleményében a gazdaságkutató.