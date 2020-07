Januártól akár egy forintot is kifizethetünk majd bankkártyával

Az Országgyűlés nemrégiben törvényben mondta ki, hogy a jövő év első napjával minden olyan vállalkozásnak lehetővé kell tennie a nála vásárlók számára az elektronikus fizetést, ahol online pénztárgép működik.

Jövőre több százezer gazdasági szereplőnél fizethetnek majd a vevők, az ügyfelek bankkártyával vagy más elektronikus módszerrel. Így a közértek, az edzőtermek, az autószervizek és az ázsiai éttermek sem utasíthatják vissza a készpénz nélkül érkezőket – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Tállai András, a pénzügyminiszter helyettese.

Kisbolt az egyik fővárosi buszvégállomás mellett, a kasszánál kézzel írt tábla hirdeti: „Kártyás fizetés csak 900 forint felett”. A pénztáros figyel is a szabályra, 820 forintnál szigorúan ingatja a fejét. A fizetési megszorítások országszerte is gyakoriak, s bőven akadnak olyan helyek, ahol kizárólag a készpénzt fogadják el – adott esetben komoly bosszúságot okozva a vevőnek. Az Országgyűlés azonban nemrégiben törvényben mondta ki, hogy a jövő év első napjával minden olyan vállalkozásnak lehetővé kell tennie a nála vásárlók számára az elektronikus fizetést, ahol online pénztárgép működik. Változtat-e ez a helyzeten? – kérdezte a lap a pénzügyminiszter helyettesét.

Az online kasszák nemcsak a nagyobb boltokban, a benzinkutakon és a patikákban működnek, hanem a kisebb közértekben, a zöldségeseknél, a kifőzdékben, de sok más szolgáltató mellett az edzőtermekben, az ázsiai büfékben, az éttermekben és az autószervizekben is – hangsúlyozta elöljáróban Tállai András. Az államtitkár rámutatott: jövőre összességében több százezer gazdasági szereplőnél fizethetnek majd a vevők, ügyfelek bankkártyával vagy más elektronikus módszerrel.

Nagyjából hatvanezer vállalkozás még nem felel meg a feltételeknek, de azontúl, hogy majd fél évük van felkészülni, esetükben sincs szó nagy fejlesztésről, hiszen az elektronikus azonnali fizetéshez lényegében csak egy bankszámlára van szükség – magyarázta Tállai András. Kiemelte azt is, hogy összeghatár nélkül el kell fogadni a banki fizetést, tehát az ügyfeleket akkor is ki kell szolgálni, ha egy fillér készpénz sincs náluk.

Adódik a kérdés: milyen nemzetgazdasági, össztársadalmi előny remélhető az új szabálytól, s miért most vezette be ezt a törvényhozás? – vetette fel a lap.

Jobb alkalom nem is lehetett volna erre. Köztudott, a koronavírus akár a készpénzen is terjedhet, vagyis higiéniai szempontból a járvány ellen is hatékony a modern fizetési lehetőségek elterjesztése – mondta, hozzáfűzve azt is, hogy a változtatás bevezetése mögött gazdasági és fogyasztóvédelmi indokok is meghúzódtak. Egyfelől a fogyasztónak is meg kell adni a választás lehetőségét, hogy elektronikusan vagy készpénzzel szeretne-e fizetni. Másfelől most, a válságból kilábalva különösen fontos a feketekereskedelem lehetőségeinek csökkentése. A készpénzmentes fizetés pedig jóval könnyebben követhető, ellenőrizhető, mint a bankók és érmék használata. Utóbbiakat ráadásul számolni, őrizni, szállítani kell, ami nemzetgazdasági szinten évente akár négyszázmilliárd forintba kerül.

Fontos, hogy az elektronikus megoldásokat, a modern technológiát a fogyasztók szolgálatába állítsuk – vélekedett az államtitkár, aki reményét fejezte ki, hogy a pénzügyi és a kereskedelmi szolgáltatók a következő hónapokban több olyan fizetési módszert is kifejlesztenek majd, amelyek megkönnyítik az új szabály alkalmazását.

Borítókép: illusztráció