Hajdú-Bihar megyében is megjelent a madárinfluenza

A Hajdú-Bihar megyei Létavértes településen egy nagy létszámú, mintegy 115 000-es állományú kacsatartó telepen is azonosította a madárinfluenza vírusát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma – közölte a hivatal szerdán.

A hatóság a szükséges intézkedéseket megtette, így többek között már elkezdték a fertőzött állomány leölését, valamint kijelölték a gazdaság körül a 3 kilométer sugarú védőkörzetet és a 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet.

A betegség megjelenésében valószínűleg a közeli tóra járó vadmadarak játszhattak szerepet. A baromfikat jelenleg is kötelező teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen etetni és itatni, az almot szintén úgy kell tárolni, hogy ahhoz a vadmadarak ne férjenek hozzá. Az előírások hamarosan kiegészülnek a kötelező zártan tartással, a fokozott kockázat miatt azonban már most érdemes az állományok zártan tartásáról is gondoskodniuk a gazdáknak – olvasható a Nébih közleményében.

Csak madarakat fertőz

Megkezdődött a Hajdú-Bihar megyei Létavértesen a kacsatelep felszámolása, mivel madárinfluenza vírussal fertőzött baromfiállományt találtak itt kedden – mondta Bognár Lajos országos főállatorvos szerdán az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című közös műsorblokkjában.

A madárinfluenza vírus hétfőn ütötte fel a fejét a Komárom-Esztergom megyei Ácson, egy nagy létszámú pulykát tartó gazdaságban – emlékeztetett, megjegyezve, hogy a hatóságok felszámolták a telep szárnyas állományát. Elmondta:

mindkét helyen az emberre nem veszélyes, H5N8 vírustörzset állapították meg, amelyhez nagyon hasonló vírustörzs jelent meg 2016-2017-ben is Magyarországon, illetve az elmúlt napokban Szlovákiában, Lengyelországban, decemberben pedig Nagy-Britanniában.

Jelenleg a hatóságok legfontosabb feladata, hogy a járványkitörések helyén minél hamarabb felszámolják az állományokat, hiszen a fertőzött állatok folyamatosan vírust termelnek – hangsúlyozta. Az állattartók teendője, hogy betartsák az alapvető járványvédelmi, állategészségügyi szabályokat. A vízibaromfik legeltetését sem szabad már folytatni és a takarmány, alomanyag tárolására is különös gondot kell fordítani – magyarázta Bognár Lajos.