Elindult az elektromos Audi-motorok sorozatgyártása Győrben

Elindult az Audi Hungaria Zrt. győri járműgyárában az elektromos motorok sorozatgyártása – jelentette be az ez alkalomból tartott keddi ünnepségen Achim Heinfling, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke.

Mint mondta, 25 éve kis motorgyárként indult – 700 munkatárssal, 60 ezer négyzetméteren napi kétezer erőforrást előállítva – a győri üzem, amely napjainkban, több mint nyolcmilliárd eurós beruházásokat követően, ötmillió négyzetméteren, 12 és fél ezernél több munkatársat foglalkoztatva kilencezer motort és ötszáz járművet bocsát ki naponta. Achim Heinfling hangsúlyozta:

Ez a fejlődés minden negyedszázaddal ezelőtti elképzelést és várakozást felülmúl, az itt felhalmozott technikára és szaktudásra pedig komolyan épít az Audi, amikor az elektromobilitásban játszandó fontos szerepre készül.

Ennek célja, hogy fenntartható módon, hosszú távra biztosítsák a vállalat versenyképességét, hangsúlyozta a cégvezető, aki emlékeztetett arra: nem csupán termékeik, de gyártási eljárásaik is innovatívak, a futószalag helyett ugyanis például moduláris, szigetszerű rendszerben zajlik a munka az új egységekben.

Az eseményen Peter Kössler, az Audi AG termelésért és logisztikáért felelős igazgatója azt emelte ki: a győri járműgyár – amelyben eddig 33 milliónál több erőforrás és több mint 1,1 millió autó készült az elmúlt negyedszázadban – példamutató az Audi-konszern számára. Kiemelte: a győri üzem fontos része a konszernnek, a brüsszeli gyárban nemsokára sorozatgyártásba kerülő teljesen elektromos SUV-juk „szíve” is Győrben készül.

Peter Kössler emlékeztetett: 2025-re minden alapmodelljük elérhető lesz elektromos meghajtású változatban is, amivel minden szegmensben jelen lesz a konszern a nem hagyományos meghajtással. Az Audi csúcsmenedzsere kijelentette:

A győri gyár felkészült a jelen és a jövő kihívásaira.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a modern kori ipari forradalom megjelenítőjeként beszélt az Audi győri gyáráról. Kiemelte, hogy az elmúlt hét-nyolc évben megduplázódott, tavaly meghaladta a 8 ezer milliárd forintot a magyar autóipar teljesítménye.

Ma Magyarország az európai autógyártás, az európai autóipar egyik meghatározó fellegvára

– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Az ágazatnak kiemelkedően fontos szerepe van abban, hogy négy százalék fölött maradjon a gazdasági növekedés mértéke – tette hozzá.

Mint mondta, a világgazdaságban zajló – a gazdaság szereplőit és a szabályozókat is komoly kihívás elé állító – versenyben a siker záloga az, hogy minél több, az új ipari korszakot meghatározó beruházást vonzzunk magunkhoz. Hozzátette: ebben a versenyben komoly érv lehet, hogy Európán belül Magyarországon a legalacsonyabbak a társasági és a személyi jövedelemadó kulcsai, valamint évről évre csökken a munkára rakódó adóteher.

Simon Róbert Balázs (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője beszédében azt emelte ki:

A beruházás egyfelől mutatja az Audi vezetésének bizalmát a magyar szakemberek iránt, a német munkakultúrára és a magyar kreativitásra épülő szakemberképzés eredményeit, valamint a magyar kormány, Győr városa, az itt működő egyetem és a járműgyártó együttműködésének sikerét.

Negyed százada kevesen gondolták, hogy az Audi mostanra nyolcmilliárd eurónál nagyobb összeget ruház be Magyarországon, és közvetlenül 12 ezer 600, a beszállítókkal együtt mintegy 30 ezer embernek ad munkát a régióban, a világ legnagyobb autóipari motorgyárát üzemelteti, és Magyarország egyik legnagyobb árbevételű vállalata lesz – jelentette ki. Hozzátette: az Audi folyamatos fejlődése nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű, ezért is támogatja a kormány a cég beruházásait.

Peter Kössler, az Audi Hungaria Motor Kft. ügyvezetésének elnöke 2016 őszén beszélt először arról az MTI-nek, hogy 2018 végén, 2019 elején indul az Audi elektromos autóinak sorozatgyártása Győrben, és ekkor kezdik meg az elektromos motorok előállítását a magyarországi üzemben. Akkor jelezte: ez a gyár látja majd el a társaságot elektromos motorokkal.

