Egyetlen kiadványban a jövő évi adó- és tb-törvények

Jogalkotói és szakmai értékelésekkel segít a könyvelőknek a Világgazdaság.

A hasonló kiadványoktól eltérő módon nemcsak az adótörvényeket, hanem a változások jogalkotói indokait és piaci szakértők értékelését is tartalmazza a Világgazdaság VG ADÓ 2020 kiadványa. A VG ADÓ 2020 újdonsága az is, hogy abban a társadalombiztosítási jogszabályok és a járulékösszevonás technikai kérdései is helyet kapnak, és emellett a főbb adó- és járuléktörvények teljes szövege is elérhető. Ez utóbbiakban külön jelölések segítik az olvasókat a jogszabályi törvényhelyek eltérő időpontban történő hatálybalépésének helyes értelmezésében.

A VG ADÓ 2020 a Pénzügyminisztérium szakmai támogatásával, a minisztérium és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közös lapja, a SZAKma (Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat) különszámaként jelent meg.

„A kiadvány tervezése során különösen fontosnak tartottuk, hogy a minisztérium és a piaci szervezetek, adótanácsadók, könyvvizsgálók között az elmúlt években kialakult szakmai együttműködés a VG ADÓ 2020 oldalain is megjelenjen, ezért kértük fel a legnagyobb tanácsadó cégek képviselőit, hogy a jogszabályváltozásokról kifejtsék a véleményüket, s ők is felhívják a figyelmet a fontosabb változtatásokra a hasábokon. Örülünk, hogy több komoly adótanácsadó cég – Deloitte, KPMG, RSM – partnerünk lett ebben a kísérletben” – mondta a megjelenés kapcsán Deák Bálint, a Világgazdaság főszerkesztője.

A szerkesztők számára a másik kihívás az volt, hogy a kiadvány a teljes hatályos joganyagot felölelje, így a készítők bevárták a járuléktörvények végszavazását is. Ezzel a kiadványt használó adótanácsadók, könyvelők, pénzügyi ügyintézők számára egy helyen érhető el valamennyi év végi jogszabály-módosítás. A változtatások megértését táblázatok, grafikonok is segítik.

A VG ADÓ 2020 kiadvány elérhető az újságosoknál.