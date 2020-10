Egyelőre nincs konkrét javaslat a 2021-es minimálbérre

A járvány miatt szinte biztos, hogy csak a jövő évi minimálbér és garantált bérminimum összegéről tárgyalnak az idén a szociális partnerek. A szakszervezetek és a munkáltatói képviseletek is óvatosak, konkrét javaslat egyelőre nincs.

Az innovációs tárca szerdán jelentette be, hogy megkezdődtek a jövő évi minimálbér összegéről szóló egyeztetések a kormányzat, valamint a munkaadói és a munkavállalói érdekképviseletek között. Hangsúlyozták: a kormány célja továbbra is az, hogy a munkavállalói és a munkaadói érdekképviseletek állapodjanak meg a kötelező legkisebb bérek jövő évi mértékéről.

A Liga Szakszervetek elnöke a Magyar Nemzetnek csütörtökön elmondta: egyelőre nem hangzottak el konkrét számok a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) ülésén. Mészáros Melinda szerint a jelenlegi, óriási bizonytalanságot okozó járványhelyzetben teljesen természetes, hogy a kormányzat és a szociális partnerek is óvatosak.

Kritikus időszak előtt állunk, ezért elhúzódó, talán eddig még sohasem tapasztalt nehézségű tárgyalások után születhet döntés a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi összegéről – tette hozzá.

Abban már most egyetértés van, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően csak 2021-re szülessen megállapodás. Felvetődött ugyanakkor, hogy a minimálbérek éves változásának jövőbeni kereteit már most alakítsák ki a felek – mondta a szakszervezeti vezető, aki szerint ez előremutató felvetés, mivel a 2016-ban megkötött, feltételhez kötött munkáltatói-járulék-csökkentési irányokat is tartalmazó bérmegállapodás megkötése egyértelműen jó döntés volt.