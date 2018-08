Drágulva is nő a halfogyasztás

A friss halak között a ponty és a lazac a legnépszerűbb.

A csapadékos időjárás és a forint gyengülése is hozzájárult ahhoz, hogy az üzletláncok számára fenntarthatatlan­ná vált az étkezési halak áfacsökkentése után ígért 17-22 százalékos árleszállítás. Beigazolódott az áruházláncok év eleji várakozása, hogy 15-20 százalékkal bővül a haleladásból származó forgalom, miután januárban 27-ről 5 százalékra csökkent az étkezési hal áfája – írja a Világgazdaság. Az adóváltozásból származó 17 százalékos árelőnyt azonban nem tudták hosszú távon átadni a fogyasztóknak, holott több piaci szereplő még 22 százalékos árleszállítást ígért.

Az év közbeni dráguláshoz a ponty esetében például a termelők nehézségei, a tengeri halaknál pedig a forint gyengülése is hozzájárult

– derül ki a Világgazdaság körképéből, amely a SPAR-tól, a CBA-tól, a Lidltől, az Auchantól és az Alditól kapott tájékoztatáson alapul.

A friss halak között a ponty és a lazac a legnépszerűbb. A tavaly még kilogrammonként 2300-2400 forintba kerülő pontyszeletek ára a forgalmi adó mérséklődése után az év elején 1900-2000 forint is volt, míg a lazacfiléé átlagosan 7000-ről 5800 forintra csökkent. Ma viszont a legtöbb esetben a két érték közé esnek a kilogrammonkénti árak, inkább a múlt év végihez közelítve. Igaz, áruházakban ugyanúgy kínálnak 2400 forintos pontyszeletet, mint 5000 forintos lazacfilét, így tehát van, ahol utóbbi most is olcsóbb, mint januárban. Bolti átlagban a pisztráng 2000, a harcsafilé 2500, a farkassügér pedig 3500 forintba kerül.

Ez a helyzet a legnagyobb áruházakban

A keresletnövekedés miatt nőttek az árak, de a termelés nem bővült eléggé – hangsúlyozta lapunknak Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

Az Aldi sajtóosztályán viszont azt emelték ki, hogy január eleje óta a haltermelők csak akkor emeltek az átadási áron, amikor a nyersanyagár változása indokolta. Egyes áfacsökkentésben érintett halak forgalma több mint 80 százalékkal nőtt 2017 azonos időszakához képest. A CBA kommunikációs igazgatója, Fodor Attila 5-10 százalékos bővülést jelzett, kihangsúlyozva, hogy mivel egyre nyitottabbak a fogyasztók, a korábbinál kétszer több halfajtát kínálnak.

Az Auchan halértékesítése az év eleje óta csaknem 20 százalékkal nőtt, amit számos akció is segített – közölte a Világgazdasággal Adorján Abigél, a társaság kommunikációs menedzsere.

Ám a halfogyasztás szezonalitása az áfacsökkentés ellenére is megmaradt.

Például az édesvízi halak szezonja továbbra is szeptemberben kezdődik, ekkor érhető el számos halfajta jelentős mennyiségben. Az évközi drágulás kapcsán Adorján Abigél rámutatott, hogy a tengeri halak árát az euró árfolyama is befolyásolja, a ponty pedig részben azért drágult, mert az esős időjárás megnehezítette a halászatot.

Nyáron a halak eltérő táplálkozása okozhat súlycsökkenést, ami szintén befolyásolja a feldolgozott termékek árát.

A Lidl is sokkal több halat adott el, mint tavaly. Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője elmondta, hogy a polcaikon lévő haltermékek ára átlagosan 4 százalékkal nőtt az év közbeni termelői árváltozások miatt. A halvásárlás 30-40 százaléka a karácsonyi időszakra esik, de ez az arány valamelyest csökkenhet a kereslet évközi növekedésével.

