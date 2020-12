Az élet mindig drága?! – UniLife & Diákhitel pénzügyi webináriuma

Hogyan gazdálkodj az egyetemi évek alatt? Beszéljünk a pénzről érthetően! Az UniLife első webináriumának témája éppen ezért a pénzügyi tudatosság, melyet december 14-én 16:30-kor nézhetnek meg Facebook- és Videa-felületeiken.

Mint ahogy azt már előző cikkünkben is írtuk, az UniLife-nál fontosnak tartjuk, hogy képben legyetek milyen lehetőségeitek vannak a pénzügyek terén is és ezeket, hogyan használhatjátok ki a legjobban.

Éppen ezért első webináriumunk témája a pénzügyi tudatosság, melyet december 14-én 16:30-kor nézhettek meg Facebook– és Videa-felületeinken.

Fő kérdéskörünk: Hogyan gazdálkodj az egyetemi évek alatt, avagy pénzről beszélünk érthetően.

Az esemény főtámogatója a Diákhitel Központ Zrt.

A webinárium Pintér Lívia, az UniLife főszerkesztőjének köszöntőjével kezdődik 16:30-kor, melyet 4 kiváló előadás követ, végül pedig körkérdésekkel zárul az esemény .

De, hogy kik is lesznek az előadók és miről lesz szó? Máris mutatjuk!

16: 32- 16:40

Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója

Bemutatkozás:

Jogi tanulmányait Budapesten és Hamburgban végezte, diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán 2004-ben szerezte. A Fővárosi Bíróságon töltött tapasztalatszerzés és a jogi szakvizsgái letétele után a nemzetközi ügyvédi szférában helyezkedett el, majd 2010-től a Külügyminisztériumban a magyar uniós elnökség során szakdiplomataként csatlakozott Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletéhez, 2015-től a Miniszterelnökség csoportvezető diplomatája Brüsszelben, 2018 szeptemberétől pedig a Magyar Fejlesztési Bank EU-jogi igazgatóságát vezette. A Diákhitel Központ igazgatóságának tagja. A Diákhitel Központ élére 2019 júniusában nevezték ki.

Miről hallunk tőle?

Magyar Péter maga is részben a Diákhitelnek köszönheti külföldi tanulmányait és karrierútját. Bevezető előadásában a Diákhitel Központ vezérigazgatója a diákok anyagi lehetőségeiről, a tanulás biztosításának és a fiatalok edukációjának fontosságáról is beszél majd. „A Diákhitellel célunk, hogy egyetlen fiatal se essen el a továbbtanulás lehetőségétől a Kárpát-medencében anyagi nehézségei miatt.”

16:40-16:55

Bernáth Julianna, a Pénziránytű Alapítvány oktatási igazgatója

Bemutatkozás:

Gazdálkodási szakos közgazdász és közgazdász tanár. Pályafutását közgazdász tanárként kezdte, majd egy középiskola intézményvezető helyettese lett. Oktatási és vezetési feladatai mellett gyakorlatot szerzett a felnőttképzésben, a pedagógusképzésben és tananyagfejlesztési projektekben is részt vett. A Pénziránytű Alapítványnál 2016 óta dolgozik pénzügyi oktatási programok szakmai vezetőjeként. Az Alapítvány célja a fiatalok pénzügyi tudatosságának fejlesztése. Ingyenes tankönyveik, kiadványaik, mellett animációk, online játékok, applikációk, pályázatok és versenyek segítségével segítenek elsajátítani a mindennapi pénzügyi döntésekhez szükséges alapvető ismereteket és készségeket.

Előadás összefoglaló:

„Előadásomban a pénzügyi tudatosság fejlesztésének lehetőségeit mutatom be, kifejezetten a középiskolás és a felsőoktatási tanulmányait kezdő fiatalok számára. Pénzügyei mindenkinek vannak, csak az a kérdés, hogy fél tőlük, szükséges rossznak tartja, vagy – mivel érti a működését – csak a napi rutin természetes része. Az előadásban szó esik majd a pénzügyeink tervezéséről és a pénzügyi tudatosság alapjáról, az önismeretről – egy izgalmas pénzügyi személyiségteszt révén. Megismerkedünk a megtakarítások szükségességével és alapjaival, majd végiggondoljuk, mikor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy egy cél elérésében a takarékoskodás helyett a hitelt válasszuk. A Pénziránytű Alapítvány a középiskolásoknak ingyenes programokkal, pályázatokkal, játékokkal, appokkal segít az egyéni pénzügyi döntésekhez szükséges alapok megértésében – az érdeklődőknek felvillantjuk azt is, hogy lehet mindezeket elérni és ha kedvünk van, kicsit alaposabban elmélyedni egy-egy témában. Miért érdemes az előadást megnézni? Ha érted a pénzed, az érted dolgozik, nem ellened…” – avatott be előadásának részleteibe Bernáth Julianna.

Röviden miről hallunk tőle?

Előadásában a Pénziránytű Alapítvány oktatási igazgatójának célja bemutatni, hogyan érdemes a havi költésekről és bevételekről gondolkodni, mire érdemes odafigyelni már fiatalon, vagy mi a megtakarítás, mikor és hogyan van értelme és helye a hitelfelvételnek, mikor kell elkezdeni a tudatosságot a pénzügyekben és egyáltalán: miben áll a tudatosság lényege. Mindezt játékokkal és egy izgalmas teszttel.

16:55-17:10

Terták Elemér, közgazdász, a Pénz7 pénzügyi kultúra nagykövete

Bemutatkozás:

A K&H Bank Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke és a Global Legal Entity Identifier Foundation (Bázel) igazgatóságának tagja. Nyugdíjba vonulásáig az Európai Bizottság FISMA (Pénzügyi Stabilitás, Pénzügyi Szolgáltatások és Tőkepiaci Unió) főigazgatóságának főtanácsadója volt. Azt megelőzően hat évig volt ugyanezen főigazgatóságnak a pénzügyi intézményekért felelős igazgatója. Az Európai Bizottságnál kapott megbízatása előtt több mint másfél évtizeden keresztül vezető tisztségeket töltött be a hazai bankszektorban és a közszférában. A KDB Bank Zrt. vezérigazgatója volt 1995-től 2001-ig, majd egy évig a pénzügyi szabályozásért felelős helyettes államtitkár, 2003 és 2004 között pedig a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára volt. Korábban ő volt az Országos Betétbiztosítási Alap első ügyvezető igazgatója, ezen kívül vezető tisztségviselője volt többek között a Budapesti Értéktőzsdének, a Magyar Bankszövetségnek, az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nek. valamint a Diákhitel Zrt-nek is. Több mint két évtizede a Magyar Közgazdasági Társaság elnökségének a tagja. A Pénz7 pénzügyi kultúra nagykövete lett 2020-ban az egyéni kategóriában. Közgazdász doktori fokozatát 1998-ban szerezte meg.

Előadás összefoglaló:

„A leginkább a delfi jós mondása írja le leginkább előadásom célját: <<Ismerd meg önmagadat, és tudni fogod a sorsodat.>>Pénzügyi szokásainkat, erősségeinket, gyengeségeinket a weben is elérhető pénzügyi személyiségtesztek és alkalmassági tesztek segítségével mérhetjük fel. E tesztek kitöltése és értékelése segítséget jelenthet abban, hogy pénzünket tudatosan és sikeresen tudjuk kezelni. Segítségükkel személyre szabottan azt is megtudhatjuk, hogy miben kell még a pénzügyi ismereteinket elmélyíteni.” – emelte ki előadásából Terták Elemér.

Röviden miről hallunk tőle?

Terták Elemér a mai friss trendek és eszközök bemutatásán keresztül a tudatos pénzhasználat szükségességére hívja fel a figyelmet. Kitér arra is, miért fontos a készpénzzel óvatosan bánni, miért jobb a számlapénz, mik a kockázatai, veszélyei, milyen pénzügyi innovációk vannak, amelyek segítik is a fiatalokat, de kockázatot is hordoznak.

17:10-17:25

Márkus Attila, oktatási szakértő, a Diákhitel Központ regionális képviselője

Bemutatkozás:

A Diákhitel rendszerének 2001-es bevezetése előtt a hallgatói érdekképviselet tagjaként lehetősége nyílt e célzott kiegészítő forrás tervezetének véleményezésre, majd posztgraduális tanulmányai alatt ügyfélként is megtapasztalta a termék előnyeit. Főiskolai/egyetemi tanügyigazgatás vezetőjeként eltöltött közel egy évtized alatt az intézmények és a hallgatók finanszírozási kérdéseivel is mélyebben foglalkozott. Ezeknek köszönhetően, az elmúlt közel 20 évben akaratlanul is elkötelezettjévé vált a pénzügyi tudatosságnak. Ennek fejlesztése is vezérli a főként termék- és szolgáltatásfejlesztésre és tájékoztatásra fókuszáló jelenlegi feladatkörében.

Előadás összefoglaló:

„A felsőoktatásban történő továbbtanulás komoly döntés, jelentős mértékben kihat a pályaválasztó későbbi életére. Jó döntés viszont csak úgy hozható, ha minden szükséges információ rendelkezésre áll. A megfelelő pálya kiválasztása és a felvételi eljárás szabályainak ismerete mellett szükséges hangsúlyt fektetni a finanszírozás kérdésre is, vagyis, hogy mennyibe fog kerülni a diploma megszerzése, milyen költségekkel kell számolni, vagy milyen forráslehetőségek állnak rendelkezésre. A felvételi előtt állók számára tiszta képet szeretnénk alkotni az előbb felsoroltakról, bemutatva, hogy miért fontos az anyagi vonatkozású kérdéseket is megtervezni, milyen kiadásokkal szükséges számolni, illetve milyen forráslehetőségek állhatnak rendelkezésre. A források témakör részeként szeretnénk bemutatni a hallgatók számára 2001 óta elérhető Diákhitelt, amely célzott kiegészítő forrásként segíti a tanulmányok finanszírozását” – foglalta össze előadásának témáját Márkus Attila.

Röviden miről hallunk tőle?

Márkus Attila előadásában olyan kérdésekre kaphatunk választ, minthogy miért különleges csoport az egyetemistáké, hogyan érdemes anyagilag készülni az egyetemi évekre, mi a leginkább megterhelő ebben. Rávilágít, hogy mire érdemes odafigyelni és általában miből és hogyan él egy egyetemista, milyen tipikus költségei vannak és a megélhetésben hogyan tud segíteni a Diákhitel Központ.

17:25-17:45

Körkérdés: Egyetem. Pénzkérdés?

Résztvevői az előbb felsorolt előadók és Murai László, a hallgatók képviseletében.

Murai László, a HÖOK elnöke

Bemutatkozás:

A HÖOK munkájának szervezési és irányítási feladatait a Közgyűlés által választott elnök látja el, aki 2019 januárja óta Murai László. A választott testületek vezetésén túl, folyamatosan koordinálja a szervezet munkáját, együttműködik a – különösen az ágazathoz tartozó – gazdasági és társadalmi szervezetekkel. Hivatalból tagja mindazon országos felsőoktatási szervezeteknek, amelybe a HÖOK a hatályos jogszabályok alapján képviselőt delegálhat, továbbá biztosítja a szervezet képviseletét minden felsőoktatást érintő országos és nemzetközi fórumon.

A Webinárium körkérdésében

Murai László ismerteti a témában általános hallgatói elképzeléseket, képet ad arról, hogyan vélekednek a diákok erről a kérdésről és milyen fejlesztési lehetőségeket, irányokat lát – a diákok szemszögéből.

A körkérdések során arra keressük előadóinkkal a választ, hogy vannak-e pénzügyi gátjai az egyetemista létnek; mi kellhet ahhoz, hogy pénzügyileg kivitelezhető legyen az a néhány év; mennyire tudatosak ma a fiatalok pénzügyileg és használják-e és értik-e a Diákhitelezés lényegét?

Ha további kérdéseid lennének a témában, küldd el nekünk őket a Facebook-oldalunkon vagy az [email protected] e-mail címünkre.

A válaszokat megtudhatod szakértőink előadásaiból és körkérdéseinkre adott válaszaikból.

Reméljük találkozunk a virtuális térben! Tudj meg többet a pénzügyekről!