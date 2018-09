Az átlagosnál kisebb hagymatermés várható idén

Az extrém időjárás miatti terméscsökkenés az egész EU-t érinti.

Az átlagosnál kisebb vöröshagyma-, illetve fokhagymatermés várható Magyarországon és az egész Európai Unióban, előbbinél átlagosan 65-70 ezer tonna a belföldi termésmennyiség, utóbbinál pedig évente 6-8 ezer tonna – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A vöröshagyma-termőterülete az elmúlt időszakban enyhén csökkent, 2018-ban közel 1500 hektáron termesztettek vöröshagymát. A növényt jellemzően Békés, Csongrád, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyében, illetve Hajdú-Bihar, Pest és Győr-Moson-Sopron megyében termesztik. A fokhagyma termőterülete, amelynek 85 százaléka Csongrád megyében található, enyhén emelkedett, elérte a mintegy 1100 hektárt.

A Magyarországon termelt vöröshagyma és fokhagyma szeptember elejétől január-februárig képes ellátni a belföldi igényeket. A vöröshagymából ezen felül április és június között érkezik friss magyar áru a piacokra, ami a gazdák augusztusi vetéséből származik.

Az éves vöröshagyma-fogyasztás egy emberre vetítve 8-9 kilogramm között, a fokhagymáé pedig 0,8-0,9 kilogramm között mozog.

„Aki a magyar hagymát választja, az a hazai termelőket segíti” – írták.

Arról is beszámoltak, hogy mivel ma már a vásárlók a vöröshagymát egész évben friss termékként fogyasztják, ezért jelentős az import mennyisége is. Vöröshagymából közel 20 ezer tonna az import, ami leginkább Németországból, Hollandiából, Ausztriából és Szlovákiából származik; a fokhagymaimport pedig elsősorban kínai áru, évente 1000-1400 tonna, ami holland és német kereskedők közreműködésével jut be az országba.

Ugyanakkor megjegyezték, a hagymaexport nem jelentős, vöröshagymából mindössze 1-2 ezer tonna kerül külföldre, főként Romániába és Szerbiába, fokhagymából pedig 600-800 tonna az export, ami jellemzően szintén a szomszédos országokba (Románia, Szlovákia) irányul.