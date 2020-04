Április 15-én véget ér a hivatalos fűtési szezon

Ez azonban nem jelenti a fűtési időszak végét a Főtáv szolgáltatásait igénybe vevő mintegy 240 ezer fővárosi lakossági, és csaknem 7 ezer üzleti fogyasztó számára – közölte a Főtáv Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. szerdán.

Közleményükben ismertetik:

a fűtési időszak hosszát, mely szeptember 15-től május 15-ig tart, kormányrendelet határozza meg.

A Főtáv a felhasználóival kötött üzemviteli megállapodásban foglalt időpontok szerint kapcsolja be vagy ki az adott épület fűtését.

Az április 15-e utáni, úgynevezett rendelkezésre állási időszakban a fogyasztóknak lehetőségük van arra, hogy a megállapodásban rögzített időpontoktól eltérő fűtéskapcsolást kérjenek.

Az eseti rendelkezést a képviselőknek kell eljuttatni a távhőszolgáltatóhoz legfeljebb május 14-ig.

Az eseti rendelkezésű fűtésindítás vagy leállítás az április 15. és május 15. közötti időszakban kizárólag egy alkalommal díjmentes.

Az épületek fűtésének szabályozásában ugyanakkor a legkorszerűbb megoldás az, amikor az üzemviteli megállapodásban rögzítettek szerint a hőközpontokat szabályozó elektronika a külső hőmérséklet változása szerint automatikusan kapcsolja ki vagy be a fűtést, így akkor indul el és áll le a fűtésszolgáltatás, amikor az szükséges – mutat rá a Főtáv.

A társaság közleményében hangsúlyozza: a budapesti távhőszolgáltató a koronavírus-járvány idején is minden ügyfelének biztosítja a szolgáltatást, és a márciusban kihirdetett veszélyhelyzetben is folyamatos a fűtés- és melegvíz-ellátás. A Főtáv számos téren tett intézkedéseket ügyfelei és munkatársai egészségének védelmében, illetve hogy a távhőszolgáltatás megszokott szintjét fenntartsa, az ellátáshoz szükséges, műszakilag összetett rendszert folyamatosan üzemeltesse.

A Főtáv munkavállalói közössége továbbra is azon dolgozik, hogy a magas színvonalú szolgáltatás a jelenlegi, mindenkitől alkalmazkodást és erőfeszítéseket igénylő időszakban továbbra is fennmaradjon, és a kifejezetten szükséges esetekben számít az ügyfelek indokolt mértékű együttműködésére is – írják.

A közleményben kitérnek arra is, hogy a társaság megkezdte a felkészülést a nyári karbantartási időszakra, a lakóközösségek igényeit a járványhelyzettől függően tervezik végrehajtani. A lakosság által kezdeményezett, az épületeken belüli karbantartásokhoz szükséges víztelenítési feladatok elvégzésének menetéről május 15-éig külön tájékoztatást adnak.

A társaság jelenleg minden ügyfélszolgálati irodájában szünetelteti a személyes ügyintézést, a számlázással, befizetéssel, adatváltozással, műszaki jellemzőkkel kapcsolatos főbb ügytípusok a vállalat online felületén (http://www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/ugyintezes-interneten/) intézhetők. A Főtáv telefonos ügyfélszolgálata a koronavírusos veszélyhelyzetben is a megszokott nyitvatartási időben fogadja az ügyfelek hívását, a műszaki hibabejelentés pedig 0-24 órában elérhető.

A Főtáv felhívja a figyelmet arra, hogy a veszélyhelyzetben azzal is csökkenthető a megbetegedés esélye, ha az ügyfelek nem készpénzt használnak a számlák rendezésére, hanem elektronikus úton fizetik a díjakat. A Főtáv több megoldást is kínál erre: a számlák fizethetők bankkártyával az online ügyfélszolgálati oldalon, vagy banki csoportos beszedéssel, átutalással, továbbá a Díjneten keresztül is.

Kitérnek arra is, hogy a távfűtés, mint környezetkímélő fűtési technológia jótékony hatása a jelenlegi helyzetben is hasznos, ugyanis a távfűtési rendszer légszennyezettségben játszott szerepe messze alulmarad más fűtési rendszerekéhez képest, élhetőbb városi környezetet, a fűtési idényben is tisztább levegőt teremtve.

A vállalat felmérései kimutatták, hogy Budapesten további mintegy 45 ezer gáz-, illetve szilárd tüzelésű háztartás távhőre kapcsolása évente megközelítőleg 67 ezer tonna széndioxid-kibocsátás csökkenést eredményezne. Ezen felül a becslések alapján, éves szinten csaknem 80 tonnával kevesebb egyéb káros anyag kerülne a légkörbe. A Főtáv számításai alapján, ha az egyedi gáz- és a fafűtést felváltaná a környezetbarát távhő, érdemben nőne annak az esélye, hogy fűtési szezonban se alakuljon ki szmogriadóra okot adó légszennyezettségi állapot a fővárosban.