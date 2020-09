A pénzügyek intézésekor is a védekezés az első

Már a járvány első hulláma idején is kiemelt kérdésként kezelték a hazai bankok a fiókjaik, az ott dolgozók, illetve az oda betérő ügyfelek biztonságát.

A fokozódó járványveszély árnyékában ma is igyekeznek növelni a digitális ügyintézést a bankfiókokban, de a konzervatívabb ügyfelek számára fokozott egyéni védelem mellett lehetővé teszik, hogy személyesen járjanak el pénzügyeik rendezésében. A mindenütt másutt is érvényes, több bankban kötelezővé tett alapvető intézkedések betartását nehéz számon kérni a pénzintézetek látogatóin.

Már a járvány első hulláma idején is kiemelt kérdésként kezelték a hazai bankok a fiókjaik, az ott dolgozók, illetve az oda betérő ügyfelek biztonságát. A kora tavaszi kormányzati óvintézkedések – a veszélyhelyzet kihirdetése és az általános otthonmaradás – nyomán egyértelművé vált, hogy a legtöbb esetben a személyes ügyintézés minimalizálásával vagy a kevésbé forgalmas egységek bezárásával megvalósítható a biztonságos működés a szolgáltatóknál is.

Ezzel párhuzamosan tavasszal sem állt le az ügyintézés, miután a bankok csatasorba állították a digitális megoldásaikat. Rövid idő alatt megugrott a netbankos, telebankos, mobilbankos ügyintézések száma, legfeljebb a készpénzkiadó automatákat (ATM-eket) érte eleinte a szokásosnál nagyobb roham.

Most másképp kell védekezni

A járvány második hullámának felfutó szakasza láthatóan másként alakul. A tavaszi kényszerű leállások helyett a vírussal való együttélésre rendezkedünk be, miközben az egyéni és közösségi higiéné arzenáljával igyekszünk minimalizálni a fertőzés veszélyét.

A Magyar Nemzet által a teljesség igénye nélkül készített banki körképből kiderül, hogy az első számú védekezést ma is a digitális ügyintézés jelentheti a pénzügyek intézése során, amely nemcsak biztonságos, hanem olcsóbb és gyorsabb eljárás a személyes megjelenésnél.

Ehhez folyamatosak az internetes, mobiltelefonos termékfejlesztések, szélesednek a digitális szolgáltatások, mivel amellett, hogy a magyar ügyfelek óvatosak és konzervatívak, azok közül, akik az első hullámban digitálisan bankoltak, háromnegyedük ma is előszeretettel használja az elektronikus megoldásokat vagy legalább igénybe vesz hasonló szolgáltatást (például online sorban állás, előzetes időpont kérése vagy webes vásárlás netbankon keresztül).

A bankfiókokba betérő ügyfelek, valamint az ott dolgozó alkalmazottak szempontjából a vírus tömeges terjedését ezen a helyszínen is hagyományos eszközökkel lehet fékezni. A legfontosabb – bár a bankban nem kötelező – az orrot és szájat is elfedő arcmaszk viselete, a kézfertőtlenítő használata, valamint – ami a legnehezebben teljesíthető és ellenőrizhető – a 1,5-2 méteres távolságtartás. Ezek mellett egyes helyeken előfordulhat az épületbe való belépés előtt a testhőmérséklet ellenőrzése.

Van, ahol kötelező, másutt ajánlott

A legnagyobb, országos viszonylatban megközelítőleg 400 tagú magyarországi hálózattal rendelkező OTP Bank már augusztus végén meghirdette, hogy szeptember 1-jétől kötelező a maszk vagy a kendő viselése az egységeiben.

Jelezték: a fiókokban átlagosan a korábbi ügyfélszám 75 százaléka fordul meg a vírus kitörése óta. A gyakorlatban pedig a rendszer úgy működik, hogy a dolgozók megkérik az érkező ügyfeleket, hogy vegyenek fel maszkot – a személyes azonosítás kivételével – a teljes ügyintézési folyamathoz.

A Takarék-csoport legfrissebb, pénteki körlevelében valamennyi ügyfelétől azt kéri, hogy lehetőség szerint a bankfiókokat ne keressék fel személyesen, helyette válasszák az elektronikus megoldásokat.

Amennyiben elkerülhetetlen a fizikai jelenlét, ugyancsak kötelezően előírják a bankfiókba való belépéskor az arcmaszk, az arcot takaró védőeszköz viselését, illetve a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítők használatát. A maszkviselés alól rövid időre csupán azért kap felmentést az ügyfél, hogy rögzíthessék a kamerák, ami bankbiztonsági előírás. A biztonságos távolság megtartása érdekében a belső térben pedig csak azok tartózkodhatnak, akiknek az ügyintézése éppen folyamatban van, miközben plexifal választja el az ügyfelet az ügyintézőtől.

A szintén jelentős, több mint 200 tagú országos fiókhálózatot működtető K&H Banknál nem kötelező, csupán ajánlott az arcmaszk használata, bár az ügyfelet és az ügyintézőt plexifalak választják el egymástól a fiókokban. Akárcsak a többi pénzintézetnél, az ügyfeleket a internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások igénybevételére buzdítják. Ha viszont valaki mégis a személyes, bankfióki ügyintézést választja, annak azt tanácsolják: érkezzen előre foglalt időpontra, hogy elkerülje a hosszú várakozási időt – ezáltal korlátozható az egyszerre egy zárt helyiségben tartózkodók száma. A belga tulajdonú nagybank az internetes honlapján egyébként megjegyzi azt is, hogy az év elejétől július 31-ig 60 fiókjuk vált pénztármentessé.

A jelentős lakossági ügyfélkörrel és több mint 120 fiókkal működő Erste Banknál kérdésünkre arról tájékoztattak, hogy valamennyi zárt térben, így a fiókokon belül is kötelező a maszk viselése, mind a dolgozóknak, mind az ügyfeleknek, és mindenütt plexifal mögött ülnek az alkalmazottak. A fiókokban kihelyezett kézfertőtlenítők használata, illetve a távolságtartás nem kötelező, de a tájékoztatókkal ezek használatára, betartására ösztönzik ügyfeleket – fűzték hozzá az Ersténél.

Mérik a testhőt

A Budapest Banknál a kötelezően előírt maszk- vagy kendőviselés mellett a fiókba belépő ügyfelek testhőmérsékletét is mérik a biztonsági szolgálat munkatársai gyors, lézeres és érintésmentes eszközzel. A méréstől függően 37 Celsius-fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfeleket nem engedik be a fiókba – jelezték. Ezzel szemben az időskorúak elsőbbséget élveznek, így soron kívül intézhetik az ügyeiket, emellett a banknál igyekeznek korlátozni az ügyféltérben egy időben tartózkodók számát és az ügyintézés hosszát. Emellett belépés előtt felhívják a figyelmet a kihelyezett kézfertőtlenítő használatára is.

A Raiffeisen Bank az internetes oldalán csupán kérésként fogalmazza meg a bankfiókokba készülő ügyfeleinek a maszk viselését, valamint az ügyfelek figyelmébe ajánlja a távolságtartást és a kézfertőtlenítő használatát. Egyúttal már az elején megkér mindenkit, hogy előzetesen tájékozódjon az adott bankfiók nyitvatartási rendjéről.

Az UniCredit Bank tájékoztatója szerint a budapesti és Pest megyei bankfiókokban mindenkinek kötelező a maszk vagy az orrot és a szájat eltakaró kendő viselése. Ez alól csupán Budapesten a hat év alatti gyerekek mentesülnek. Továbbá mind a dolgozóik, mind a fiókokba látogató ügyfelek számára elérhetővé tették a kézfertőtlenítőket, amelyek használatára külön fel is hívják a figyelmet.

A CIB Bank fiókjaiban is minden esetben törekednek a legalább 1,5 méter távolság betartatására. Mindenhol és mindenki számára kötelező a maszkviselés – tájékoztatták lapunkat. A fiókokban az ügyintézői pultoknál védőplexit szereltek fel, és mindenhol elérhető kézfertőtlenítő is, amelynek használatát fokozottan javasolják – húzták alá.

Az MKB Bank minden fiókjában mindenkinek kötelező a maszk és a kézfertőtlenítő használata, az ügyintézők pedig plexifal mögött szolgálják ki az ügyfeleket. A hitelintézetnél a fiókokba készülő ügyfelek esetében külön felhívják a figyelmet a járvány idején már sikeresen vizsgázott online sorban állás, illetve videóbank használatára – emelték ki érdeklődésünkre a hitelintézetnél. Jelezték, hogy ily módon elkerülhető a nagyobb forgalom a bankfiókokban, és a biztonságos távolságtartás is könnyebben biztosítható.

A bankfiókok tapasztalatai szerint ugyanis a legtöbb gondot a szabályokat figyelmen kívül hagyó, netán azoknak ellenálló ügyfelek jelentik.

Kedvező tendenciaként értékelik ugyanakkor az MKB Banknál, hogy ügyfeleik jelentős része a tavaszi áttérés után megmaradt az internet- vagy mobilbanki megoldásoknál, ami nagyban segíti a vírusvédelmet a második hullámban is.

A Magyarországi Volksbank utódjaként, ügyfeleit mintegy 30 tagú fiókhálózatán keresztül is kiszolgáló Sberbank folyamatosan fenntartotta a tavasszal bevezetett valamennyi biztonsági intézkedését. A bankfiókokban az ügyintézők és az ügyfelek közé plexiket szereltek fel, és valamennyi biztonsági intézkedésük betartása kötelező jellegű az egységekben – szögezték le érdeklődésünkre. Így a 1,5-2 méteres távolság megtartása, az arcmaszk vagy sál, kendő használata kötelező ezekben a pénzintézetekben.