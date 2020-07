A gazdaságvédelmi akcióterv forrásainak közel fele már célba ért

Ennek jelei a foglalkoztatás és a gazdaság erősödésében is érzékelhetők – mondta az innovációs és technológiai miniszter egy szolnoki vállalkozói fórumon csütörtökön.

Palkovics László ismertette: a gazdaságvédelmi akcióterv alapvetően a járvány miatti krízisidőszak átvészeléséhez szükséges intézkedéscsomag, amelynek forrásai – direkt állami támogatások, szolgáltatások, valamint hitel- és tőketípusú termékek – 9200-9500 milliárd forintot tesznek ki.

Ebből a magyar GDP 20-21 százalékának megfelelő összegből már 3-4000 milliárd forintnyi célba ért, részben felhasznált forrásként, részben megkötött szerződések formájában – tette hozzá.

Az említett összeget munkahelyek védelmére, új munkahelyek teremtésére és gazdaságélénkítésre fordították.

Utóbbi kapcsán felmérték azt is, hogy a krízishelyzet a veszélyek mellett milyen lehetőséget jelent a magyar gazdaság szereplői számára – mondta a miniszter, jelezve, hogy ennek szellemében támogatják azokat a kapacitás- és technológiabővítő, valamint struktúraváltó fejlesztési projekteket, melyek már a vírus utáni időszakra készülnek. A témában országszerte több helyen tartott, szerdán Szolnokon megrendezett fórum célja az akcióterv és az ehhez kapcsolódó egyéb kormányzati döntések eredményességét, hasznosulását szondázni, egyúttal feltérképezni azt is, milyen további intézkedésekre van még szüksége a vállalkozásoknak – fogalmazott a tárcavezető. Az eddig a Tisza-parti megyeszékhellyel együtt nyolc helyszínen megszervezett esemény tapasztalatai kedvezőek, melyeket a gazdasági mutatók is alátámasztanak – mondta. Emlékeztetett, hogy a tavalyi 3,1 százalékos munkanélküliség a foglalkoztatási mélypontot jelentő májusban sem mutatott drámai növekedést, hiszen 4,4 százalékra emelkedett. Júniusban pedig már újra többen dolgoztak, mint januárban, vagy 2019 márciusában – jegyezte meg. Aki pedig a járvány kárvallottjává vált, annak a helyzetén a kormány számos intézkedéssel igyekezett könnyíteni: munkanélküli segéllyel, képzési támogatással, valamint a rövidített munkaidő, az új munkahely teremtés, továbbá a beruházások többféle jogcímen történő támogatásával körülbelül egymillió embernek nyújtott segítséget a kabinet – ismertette Palkovics László.

Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere az eseményen arról beszélt: a járványhelyzetet a megye és a város is jól kezelte, a gazdaság visszaesése kezelhető mederben maradt. Mára a megyeszékhely és a térség vállalkozásai is kezdenek újra magukra találni, a mutatók alapján várhatóan fél év kell a vírus előtti állapot eléréséhez – közölte. Szavai szerint Szolnokon több száz cég élt a gazdaságvédelmi akcióterv nyújtotta lehetőségekkel. Ezzel párhuzamosan a kölcsönzött munkaerőt leszámítva 117 ember vesztette el állását a járvány ideje alatt, elsősorban a vendéglátás és idegenforgalom területén. Az ipari fejlődést tekintve ugyanakkor a megye továbbra is a régió éllovasa és amint elkészül az M4-es út Budapesttől Szolnokig, az újabb lendületet ad majd a városnak – mondta. Tájékoztatása szerint a javuló közúti infrastruktúra teremtette lehetőségek kiaknázására ipari park fejlesztésbe fogott Szolnok és a kormány a Modern Városok Program keretében. A kezdeményezés része egy új, 64 hektáros befektetői övezet kialakítása az abonyi összekötő út mentén, valamint a meglévő 124 hektáros ipari park 300 hektáros területtel történő bővítése. Ide a már működő nagyvállalatok profiljához illeszkedően elsősorban a vasúti gépgyártó és vegyipari cégeket várnak – fűzte hozzá Szalay Ferenc kitérve arra is, hogy a megye és székhelye is kiemelt hangsúlyt fektet mindemellett a mezőgazdaság és a turizmus fejlesztésére.