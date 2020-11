Gyűjts többletpontot a felvételire C1 nyelvvizsgával!

A felvételi jelentkezés leadása még jó pár hónap, ezért még van idő ráhajtani és gyűjteni a többletpontokat. Az egyik legbiztosabb, előre is bebiztosítható többletpont forrás a C1-es nyelvvizsga megszerzése.

A vírus alaposan összekeveri az iskolai oktatás mellett a felvételik rendjét és szabályait is. Nem sokat segít ezen az sem, hogy időnként vannak bizonytalanságok a felsőoktatási jelentkezés alapkritériumai körül is. Egy dolog azonban biztos: a felsőfokú, azaz államilag elismert C1 nyelvvizsgával jelentős többletpont jár. Nyugodtabb szívvel tudsz nekiindulni a vizsgáknak és a felvételi jelentkezésnek is, ha már a zsebedben tudsz egy csomó plusz pontot. Még van idő ráhajtani és beszerezni ezeket a pontokat.

Jelenlegi szabályok

A tavalyi év nagy izgalmakkal járt a felvételizők számára, hiszen az utolsó pillanatban került ki a felvételi követelmények közül a B1 szintű komplex nyelvvizsga. A jövőre felvételizők számára még okozhat problémát a nyelvvizsgakérdés, ezért az, aki el akarja kerülni a meglepetéseket, inkább biztosítsa be magát egy középfokúval.

A jelenlegi szabályok alapján egy középfokú komplex nyelvvizsgáért 28 többletpont jár, a C1 szintű nyelvvizsgáért viszont már 40. Nem mindegy hát, hogy van-e nyelvvizsga, és ha van, milyen szintű.

Érdemes picit többet dolgozni

A nyelvvizsgákért az aktuális jogszabály alapján maximum 40 többletpont adható, amit vagy két középfokú nyelvvizsgával tudsz elérni, vagy egy C1 szintű nyelvvizsgával. Két nyelvből azonban jóval nehezebb elérni a középfokú nyelvtudást, mint egy nyelvből a felsőfokút. Ha már nekifutsz a nyelvvizsgának, érdemes hát egy picivel több energiát és időt ráfordítani, és a felsőfokú szintet megpróbálni.

Mire figyelj a vizsgával

A nyelvvizsga pontszámok elismertetésénél is vannak alapvető szabályok, amiket fontos ismerni, különben elbukhatod az értékes pontokat.