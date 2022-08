A magyar állam közreműködik a Vodafone Magyarország hazai tulajdonba vételében – közölte a gazdaságfejlesztési miniszter hétfőn.

A közlemény szerint a 2010 utáni kormányoknak mindig is kitüntetett célja volt, hogy a nemzetstratégiai jelentőségű ágazatokban a magyar tulajdon arányát erőteljesen növeljék és lehetőség szerint többségi szintre emeljék. Ez a kormányzati cél a bank-, az energia- és a médiaszektorban már teljesült, most lehetőség mutatkozik arra, hogy a távközlési piacon is komoly szereplővé lépjen elő egy magyar, állami tulajdoni részesedést is maga mögött tudó vállalat.

A tájékoztatás szerint ennek érdekében

a tulajdonosi jogokat gyakorló gazdaságfejlesztési miniszter, Nagy Márton felkérte a Corvinus Zrt.-t, hogy vásárolja meg a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. kisebbségi, azaz 49 százalékos részvénycsomagját.

Ennek első lépéseként sor került egy előzetes, nem kötelező erejű megállapodás megkötésére a Corvinus Zrt., a Vodafone Europe BV, valamint a 4iG Nyrt. között.

Közölték azt is, hogy a miniszter úgy értékeli, a tranzakció közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűvé minősíthető, ebből adódóan indítványozza a kormány erre vonatkozó döntését.

Az akvizíció sikeres zárását követően minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy a hazai távközlési szektorban egy olyan magyar, nemzeti tulajdonú, a piacon vezető szerepet vállaló cég jöjjön létre, amely a 21. századi digitális kihívásoknak is megfelelve hozzájárulhat az ország versenyképességének javításához, egyben kimagasló, minőségi szolgáltatást nyújtson a csaknem négymillió lakossági és vállalati ügyfele számára

– írták.

Az akvizícióval a 4iG Nyrt. 51 százalékos többségi tulajdonosa lehet a Vodafone Magyarországnak, míg a Magyar Állam részesedése 49 százalék lehet. A tranzakció értéke (Enterprise Value) 715 milliárd forint, amely a céltársaság 2022. március 31-el lezárt üzleti évben elért EBITDA 7,7-szeresét teszi ki – ismerteti a 4iG Nyrt. közleménye.

Megjegyzik: a Vodafone Magyarország felvásárlása alapjaiban rendezheti át a hazai távközlési piacot.

A vezetékes hang- és internet, valamint az előfizetéses televíziós és digitális földfelszíni sugárzás mellett a 4iG, a tranzakció zárását követően, a mobiltávközlés területén is tekintélyes szereplő lehet.



„A Vodafone Magyarország megvásárlása az elmúlt harminc év legjelentősebb hazai távközlési tranzakciója lehet, hasonló léptékű, mint a rendszerváltást követően a Matáv privatizációja volt. Az akvizícióval egy döntően magyar tulajdonban lévő infokommunikációs vállalatcsoport jöhet létre, amely az ország második legnagyobb szolgáltatójává válhat” – hangsúlyozta a bejelentés kapcsán Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója.

„Az akvizíció sikeres lezárását követően vállalatcsoportunk Magyarország egyik legnagyobb digitális infrastruktúrájával rendelkezhet, amely kiemelt szerepének köszönhetően hosszú évtizedekre a hazai távközlés meghatározó szereplőjévé válhat” – tette hozzá Jászai Gellért.