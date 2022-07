Nem az idei volt az első alkalom, hogy a Bridgestone Tatabánya vezetősége reggelivel köszönti a munkába érkező kollégáit. Júniusban az abroncsgyárban ismét napindító finomságokkal, széles mosollyal, jó hangulatban kezdhették a műszakot a dolgozók.

Topolcsik Melinda ügyvezető igazgató a tatabányai gyár különböző területeinek közép-és felsővezetőivel együtt – több alkalommal is – a napfelkeltét megelőzve különleges ajándékkal kedveskedett a munkatársaknak. A „Bridgestone reggeli 2.0” nevet kapó kampány keretében négy reggelen át szendvicsekkel és nyári frissítővel várták hajnalban a műszakot kezdő kollégákat.

A kellemes hangulatot fokozta, hogy amíg a háttérben örökzöld slágerek szóltak, a dolgozók egy kihelyezett szerencsekeréken is pörgethettek, így a jókedv mellett különféle tárgynyereményekkel is gazdagodhattak.

Nem ezek voltak az utolsó közös reggelizős napok a Bridgestone tatabányai üzemében.

– Úgy gondolom, egy gondoskodó vállalatnak feladata, hogy a napi munkán túl is figyeljen munkavállalóira. Hiszem, hogy jó hangulatban egyszerűbben lehet venni az élet minden akadályát, ezért is szerveztük meg immáron második alkalommal ezt a programot. Büszke vagyok arra, hogy a vezetőség minden tagja szívügyének tekintette a reggeliosztást, amely visszatükröződött a munkatársak arcán is, hiszen egész nap őszinte mosolyokat lehetett látni a gyárban – mondta Topolcsik Melinda a projekt kapcsán.