H-csoport, 3. forduló Koreai Köztársaság–Portugália Péntek, 16 óra.

Az eddig mindkét meccsüket megnyerő portugálok már továbbjutottak, egy újabb ponttal pedig csoportelsők lesznek. A koreaiaknak győzniük kell a nyolcaddöntőbe kerüléshez, miközben azért is szurkolniuk kell, hogy a másik párban Ghána ne nyerjen (ebben az esetben a portugálok legyőzése sem lesz elég számukra). Ha az afrikai csapat döntetlent játszik Uruguay-jal, Ghána, ha a Dél-amerikaiak nyernek, Uruguay ellen dönt majd a gólkülönbség Korea mellett, vagy ellen. Azaz egy győzelem sem jelent feltétlenül továbbjutást az ázsiaiak számára.

Lapunk állandó vb-szakértője, az FC Komárno szakmai igazgatója, Vincze István szerint nem lesz szükség számolgatásra.

– Egyértelműen Portugália a mérkőzés esélyese, még akkor is, ha a biztos továbbjutás tudatában valószínűleg tartalékosabb összeállításban lép pályára. Már egy döntetlenen is nagyon meglepődnék, akármilyen csapattal is lép pályára a portugál válogatott.