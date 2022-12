H-csoport, 3. forduló Ghána–Uruguay Péntek, 16 óra.

A képlet egyszerű: ha Ghána nyer, továbbjut (és portugál vereség esetén még csoportelső is lehet), döntetlennél is tagja lesz a legjobb 16 mezőnyének, ha Dél-Korea sem nyer (ha igen, a gólkülönbség dönt köztük és az ázsiaiak között) ha veszít, kiesik. Uruguaynak kötelező nyernie a továbblépéshez. Ha Dél-Korea is győz, a két nyertes között a gólkülönbség dönt, ha nem, Suárezék folytathatják.

Lapunk állandó vb-szakértője, az FC Komárno vezetőedzője, Vincze István szerint Uruguay megragadja az utolsó esélyt.

– Az eddig gólt sem szerző Uruguay számomra eddig csalódás, de régóta együtt játszó, kialakult, klasszisokat is felvonultató kerete van, így szerintem képes lehet legyőzni a kellemetlen stílusú, harcos, atletikus ghánai csapatot.