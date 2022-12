E-csoport, 3. forduló

Japán–Spanyolország 2-1 (0-1)

Al-Rajjan, Halifa Stadion, 44851 néző, vezette: Gomes (dél-afrikai) (Siwela - dél-afrikai, Phatsoane - lesothói).

Japán: Gonda – Itakura, Josida, Tanigucsi – Ito D., Morita, Tanaka (Endo, 87.), Nagatomo (Mitoma, a szünetben) – Kubo (Doan, a szünetben), Maeda (Aszano, 62.), Kamada (Tomijaszu, 68.). Szövetségi kapitány: Hadzsime Morijaszu.

Spanyolország: Simón – Azpilicueta (Carvajal, a szünetben), Rodri, Pau Torres, Balde (Jordi Alba, 68.) – Gavi (Fati, 68.), Busquets, Pedri – Williams (Ferran Torres, 57.), Morata (Asensio, 57.), Olmo. Szövetségi kapitány: Luis Enrique.

Gólszerző: Doan (48.), Tanaka (51.), ill. Morata (11.).

A már szinte biztos továbbjutó spanyolok kezdték jobban a mérkőzést és a 11. percben meg is szerezték a vezetést, miután Azpilicueta jobbról érkező beadását Morata négy méterről fejelte be (0-1). Ezzel gyakorlatilag mindent el is mondtunk az első játékrészről, a hátralévő időben ugyanis (három félidő végi japán sárga lapot leszámítva) gyakorlatilag semmi érdemleges nem történt.

Minden, ami világbajnokság: kattints és kövesd a híreket!

A második játékrészt viszont elképesztően kezdték a japánok, megismételve a németek elleni bravúros fordításukat. A 48. percben Doan egy spanyol védelmi hibát kihasználva lőtt a kapuba 17 méterről (1-1), majd az 51.-ben Tanaka közvetlen közelről volt eredményes (2-1). Utóbbi akciót sokáig vizsgálták, de Mitoma gólpassza előtt a VAR szerint nem volt kinn a labda. A spanyolok ezt követően nagy bajba kerültek, ugyanis a másik meccsen Costa Rica előbb egyenlített Németország ellen, majd a 70. percben a vezetést is megszerezte, márpedig ha maradt volna a végéig ez a két eredmény, Németország mellett a spanyolok is kiestek volna! Három perccel később azonban egyenlítettek a németek, így Costa Rica ellenében ismét a hispánok álltak továbbjutásra (ki gondolt volna ezekre az izgalmakra az első kört követően, amikor Spanyolország 7-0-ra verte a Közép-amerikai csapatot?). A spanyolok ezt követően végigtámadták a mérkőzést, de nem tudtak valamirevaló helyzetet kidolgozni a roppant lelkesen játszó és fegyelmezetten védekező japánok ellen, akik viszont veszélyes kontratámadásokat vezettek.

A 85. percben Németország visszavette a vezetést, ami viszont azt jelentette, hogy spanyol egyenlítés esetén már a japánok álltak volna kiesésre. A rendes játékidő levégén a japán kapus, Gonda volt a főszereplő, aki előbb Asensio, majd Olmo lövését is védte. A ráadást is kihúzta Japán, így győzelmével csoportelsőként jutott tovább, de a három percig kiesésre álló spanyolok is továbbmentek. Németország viszont búcsúzott!