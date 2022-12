A Real Madrid középpályása derék-, a Milan védője térdsérülés miatt nem vett részt a Katarban világbajnoki döntőre készülő francia válogatott pénteki edzésén.

Egyre inkább főhet Didier Deschamps szövetségi kapitány feje, hiszen azok után, hogy Adrien Rabiot és Dayot Upamecano is megfázás miatt volt kénytelen kihagyni a Marokkó elleni elődöntőt és Kingsley Coman is megbetegedett, pénteken jött a hír, hogy Raphaël Varane és Ibrahima Konaté is gyengélkedik, majd éles szeműek azt is kiszúrták, hogy Aurélien Tchouameni és Theo Hernández sem volt ott a pénteki tréningen.

A beszámolók szerint utóbbi kettőt nem a csapat sorai között fejét felütő vírus tartotta távol az edzéstől, de ez nem feltétlenül jó hír.

A realos középpályás derékzúzódás miatt hagyta ki az edzést, míg a milanos szélsővédő a térdét fájlalja, ami nem túl jól előjel két nappal az Argentína elleni vb-döntő előtt.

A Franciaország–Argentína vb-döntő magyar idő szerint vasárnap 16 órakor kezdődik Luszailban.