A torcedores.com értesülései szerint a magyar válogatott védőjét, Szalai Attilát is foglalkoztató török Fenerbahce edzője, a portugál Jorge Jesus lehet a világbajnokság után visszavonuló Tite utódja a brazil válogatott szövetségi kapitányi posztján. A portál úgy tudja, a korábban többek között a lisszaboni Benficánál és Sportingnál is dolgozó 68 éves Jorge Jesus hajlandó lenne távozni Szalai Attila klubjától, a Fenerbahcétól és ő válthatja Titét a szövetségi kapitányi poszton. A portál kiemeli, a portugál tréner korábban dolgozott Brazíliában, s 2019 és 2020 között a Flamengóval több trófeát is nyert. Az O Globo újságírója, Diogo Dantas úgy tudja, Jesus kész lenne szakítani a Fenerbahcéval, hogy a brazil válogatottat irányítsa. Mint ismert, a brazilok szövetségi kapitánya, Tite még a világbajnokság előtt jelentette be, hogy a torna után visszavonul, s a horvátok ellen elbukott negyeddöntő volt az utolsó mérkőzése a brazilok szakvezetőjeként.