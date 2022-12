Olvasóink döntő többsége (63 százalék) úgy gondolja, hogy a jelenleg is listavezető Mbappé húzza be a címet. A második legesélyesebbnek (16 százalék) Messit tartják, azonban rá jóval kevesebb szavazat érkezett. A brazil Richarlison is zsebelt be olvasói szavazatokat (11 százalék), azonban a horvátok elleni negyeddöntős zakó után már biztossá vált, hogy a Tottenham támadója nem lesz Katar gólkirálya. Szavazóink 11 százaléka gondolta úgy, hogy meglepetésember zsebeli be a rangos címet.