„Lehet, hogy ez volt, de most nem tudok mondani semmi biztosat ezzel kapcsolatban” – mondta. Hozzátette: szeretne játszani a válogatottban, a Nemzetek Ligája júniusi négyes döntőjével még tervez, a folytatást pedig majd meglátja.

„Nagyon boldog vagyok, miként egész válogatottbeli karrierem alatt, amely során már a második vb-érmemet szereztem. Szerettem volna megnyerni a vb-trófeát, ez volt a nagy álmom, de sajnos nem jött össze. Ennek ellenére a két vb-éremmel is boldognak érzem magam” – nyilatkozta. Kiemelte: jó lett volna ismét döntőt játszaniuk, most viszont győztes találkozóval zárták a vb-t, és annak az emlékével utazhatnak haza. Hozzátette: azért is fontos számukra az érem, mert mostantól a horvát válogatottról nem lehet olyanokat mondani, hogy az csak egy olyan csapat lenne, amely „húszévente csinál valamit”.

„A legutóbbi és a mostani világbajnokságon elért eredményekkel sikerült feltenni a horvát válogatottat a nagy csapatok térképére” – közölte.