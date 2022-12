„Őrület, a legszebb dolog, ami csak létezik – idézi az argentin tycsports.com a vb-trófeát ölelgető, a döntőben két gólt szerző Lionel Messit. – Nézzétek, milyen gyönyörű! Nagyon akartam és Isten megadta nekem. Volt egy érzésem, hogy meg fogja. Bár sokat szenvedtünk érte, de megszereztük. Alig várom, hogy hazatérjünk Argentínába és lássuk az őrületet.

A világbajnoki cím még az egyébként rendkívül sikeres karriert produkáló Messit is elérzékenyítette: „Mindenki erről álmodik gyermekként. Nagyon szerencsés vagyok, hogy mindent elértem, ami eddig hiányzott, az is itt van velem!”

Az argentin klasszis az első sokkhatás után a jövőjéről is beszélt, elmondta, bár ez karrierje legfontosabb trófeája, mindenképp folytatja a nemzeti csapatban.

„Természetesen enélkül nem akartam lezárni a karrieremet, most már nem is kívánhatnék többet – mondta Leo Messi. – Hála Istennek mindenem megvan. Egy ilyen karrier végén ez fantasztikus, mi jöhet még? Megnyertem a Copa Américát, a világbajnokságot. Imádok futballozni, élvezem, hogy a válogatott részese lehetek, szeretnék még néhány meccs erejéig világbajnokként is az lenni.”

Argentína sokáig magabiztosan vezetett a vb-döntőben, de Franciaország a triplázó Mbappé vezérletével előbb hosszabbításra, majd tizenegyespárbajra mentette a meccset. Itt azonban az argentin játékosok – Messi vezetésével – nem hibáztak, szemben Tchouamenivel és Comannal, így a dél-amerikaiak nyerték a 2022-es labdarúgó-világbajnokságot.

A torna végén szinte minden egyéni elismerést is besöpörtek az argentinok: Mbappé gólkirályi címe mellett Enzo Fernández lett a legjobb fiatal játékos, Emiliano Martínez a legjobb kapus és természetesen Lionel Messi az aranylabdás.