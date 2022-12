Lionel Messi Horvátország ellen büntetőből volt eredményes és szerezte meg csapata számára így a vezetést az elődöntőben. Argentína végül magabiztos 3-0-s sikert aratott a legjobb négy között és jutott elsőként a döntőbe. A hétszeres aranylabdás klasszis ötödik alkalommal volt eredményes a katari vébén, összességében pedig 11. vb-gólját szerezte, amivel megelőzte Gabriel Batistutát és ő lett hazája minden idők legtöbb világbajnoki találatát szerző játékosa.

Messi a harmadik gólnál előkészítőként is jeleskedett, gólpasszal szolgálta ki Julián Álvarezt, s így megszerezte a harmadik asszisztját a katari tornán. Csapattársa ugyan két gólt is lőtt, és ő harcolta ki az egyébként vitatott tizenegyest, így többen talán a Manchester City támadójának adták volna a meccs embere-díjat, ám Messi játékra gyakorol hatása lett végül perdöntő, így övé lett ez az elismerés. Persze, a neve miatt biztosan előnyből indult, korábban Kevin de Bruyne beszélt erről a vébén, hogy Kanada ellen ő is csak a nimbusza miatt kapta meg egyszer a mérkőzés legjobbjának járó trófeát.

Lehet, ezúttal tényleg szerepet játszott Messi neve a díj odaítélésében, ám 306-szor biztosan nem csak ez volt az ok. Az argentinok klasszisa ugyanis 2009 óta ennyi alkalommal, vagyis a lejátszott találkozóinak több, mint a felén lett a mérkőzés embere. Íme egy tízes lista az elmúlt 13 évből, hogy ki hány alkalommal kapta meg ezt az elismerést.

10. Luis Suárez – 72 (a meccseinek 16%-a)

9. Gareth Bale – 73 (17%)

8. Kevin de Bruyne – 76 (18%)

7. Harry Kane – 79 (21%)

6. Robert Lewandowski 86 (17%)

5. Neymar – 87 (28%)

4. Eden Hazard – 100 (19%)

3. Zlatan Ibrahimovic – 116 (25%)

2. Cristiano Ronaldo – 175 (30%)

1. Lionel Messi – 306 (52%)

A 35 esztendős világsztár vasárnap pedig még egy újabb ilyen díjat zsebelhet be a vb-döntőben, melyen ráadásul teljessé teheti a karrierjét, hiszen a pályafutása lehetséges trófeáit tartalmazó vitrinből már csak a világbajnoki serleg hiányzik.