Péntek este véget ért a csoportkör, szombattól pedig megkezdődik az egyenes kieséses szakasz, miután 16 csapattól elbúcsúztunk a vb-n. Szombaton 16 órától az A-csoport nyertese vív a B-csoport második helyezettjével. Hollandia még veretlenül áll, két győzelem mellett egy Ecuador elleni langyos döntetlen a mérleg, míg az USA 5 ponttal jutott tovább Anglia mögött. Ami szembeötlő, hogy az amerikaiak eddig mindössze egy gólt kaptak a tornán - bár ez igaz Hollandiára is. A két csapat legutóbb 2015-ben csapott össze egy barátságos mérkőzésen, akkor 4-3-ra Hollandia diadalmaskodott. A semleges nézők alighanem most is kiegyeznének egy ilyen végeredménnyel...

VB 2022, nyolcaddöntő

16 óra: Hollandia-Amerikai Egyesült Államok