A portugálok szövetségi kapitánya, Fernando Santos azonban nem csak azzal sokkolta a szurkolók egy részét, hogy kihagyta CR-t a kezdőből, a Manchester Cityben évek óta világklasszis teljesítményt nyújtó szélső védő, Joao Cancelo szintén kimaradt, a világ egyik legjobb formában lévő szélső támadója, Rafael Leao pedig ezúttal sem kezdett. Szerepet kapott ugyanakkor Goncalo Ramos, a Benfica 21 éves csillaga, vagy éppen a Manchester Unitedben jó klubidényt futó Diogo Dalot. Santosnak pedig igaza lett (talán a svájciak szövetségi kapitányát, Murat Yakint is meglepte döntéseivel) , hiszen a több helyen is megváltozott portugál válogatott a meccs elejétől kezdve remekül mozgott a pályán, tanáriak voltak a labdakihozatalai, működött az így sem magasra tolt, de helyenként intenzív letámadása és a labdavesztés utáni visszarendeződéssel sem volt gondja, a 17. percben pedig a vezetést is megszerezte: egy bedobás után Joao Félix remek labdával találta meg a tizenhatoson belül Goncalo Ramost, aki félig a kapunak háttal vette át a labdát, lefordult védőjéről, majd kegyetlen erővel kilőtte a rövid felső sarkot – Yan Sommer nem tudott rá időben mozdulni (1–0).

A korai gól ráadásul különösen jól jött Portugáliának, hiszen Svájcnak ezután muszáj volt az addigiaknál jobban felvállalnia a támadójátékot, ellenfele pedig kedvére játszhatott az átmenetekre. Ezekből volt is lehetősége bőven a portugáloknak, de a második gól nem így született: a 33. percben Bruno Fernandes szögleténél Manuel Akajnit előzte meg Pepe, aki a kapuba fejelt (2–0) – így minden idők legidősebb játékosa lett (39 évesen és 283 naposan), aki gólt szerzett egy világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. Az első félidőben volt még egy Ramos-ziccere Portugáliának, ami kimaradt, de így is kétgólos előnnyel mehettek a szünetre Santosék. A folytatásban még inkább kitámadott Svájc, aminek nem lett jó vége számára: az 51. percben Dalot beadására Ramos érkezett remek ütemben, és kilőtte a rövid alsót (3–0), majd négy perccel később a duplázó Benfica-csatár egy gólpasszt is kiosztott, ekkor Raphaël Guerreiro lőtt nagy erővel Yan Sommer kapujába (4–0).

Az ekkora már alaposan széteső svájciak nem sokkal később azonban szépítettek: az 58. percben egy bal oldal szöglet után Akanji érkezett a hosszún, s a kapuba talált (4–1). Hiába a jókora előny, a közönség ekkorra már hosszú percekig skandálta Cristiano Ronaldo nevét, akit végül a 73. percben állított be Fernando Santos szövetségi kapitány, ám előtte a 67. percben történelmet írt Goncalo Ramos, hiszen megszerezte harmadik gólját is, amivel a katari torna első triplázója lett – úgy, hogy ez volt az első világbajnoki mérkőzése kezdőként. A hajrában a társak többször próbálták helyzetbe hozni Ronaldót, aki egy lesgólt szerzett is, de tovább nem jutott. A szintén csereként beálló Rafael Leao azonban a 90. perc után lőtt még egy gyönyörű gólt, beállítva a kiütéses végeredményt... Portugália 6–1-re nyert, és Marokkó ellen játszik majd a negyeddöntőben szombaton.