A kiesés után is több ausztrál futballista is várta az öltözőfolyosón a hétszeres aranylabdást, Lionel Messit, aki készségesen össze is állt velük egy közös képre. A sikerrel járt ausztrálok később büszkén nézegették a kincset érő, közös képeket – számolt be róla az Origo.

