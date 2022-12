E-csoport, 3. forduló Japán–Spanyolország csütörtök, 20 óra

A csoport élén álló Spanyolország győzelem esetén természetesen megtartja első helyét, de nagy valószínűséggel egy döntetlennel is (ebben az esetben Costa Rica kerülhet eléjük, ha legyőzi Németországot, de a spanyol továbbjutás akkor is meg lesz). Ha Luis Enrique csapta veszít, akkor a másik pár döntetlenje, vagy német győzelme esetén remek gólkülönbsége miatt ugyancsak nem kell különösebben aggódnia, de ha Costa Rica nyer, a spanyolok kiesnek. Japán egy győzelemmel mindenképpen továbbjut, döntetlen esetén ki kell szurkolnia, hogy a másik meccs is ikszre végződjön. Ha ott Costa Rica nyer, Japán kiesik, ha a németek győznek, a gólkülönbség dönt majd Japán és Németország között. Ha Japán veszít, mindenképpen búcsúzik.

Lapunk állandó vb-szakértője, a Dorogi FC vezetőedzője, Marián Sluka spanyol győzelmet vár.

– Bár a Japán csapat fegyelmezett, a spanyol az egyész vb-mezőny talán legkombinatívabb együttese, amely megtalálja a lyukakat az ellenfél védelmén. A spanyoloknál számítok változásokra a kezdőcsapatban, de nálam mindenképpen ők az esélyesebbek.