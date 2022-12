Vasárnap 16 órakor kezdődött a világbajnoki döntő, amelyen Franciaország és Argentína csap össze. A franciák kezdőcsapatában pedig ott van Olivier Giroud is, akinek akár még a gólkirályi címre is lehet esélye, amellett, hogy a válogatottal pályafutása második vb-győzelmét is behúzhatja. Családja is elkísérte Katarba. Róluk mutatunk most képeket.

Giroud a feleségével, Jenniferrel, valamint a gyerekeivel a ranciaország-Marokkó meccsen

Fotós: Franck Fife / Forrás: AFP